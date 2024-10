Amazon Prime Day : 57€ pour la Camera Surveillance WiFi Interieur Reolink 5MP PTZ

Amazon Prime Day propose des offres exceptionnelles, dont la Camera Surveillance WiFi Interieur Reolink 5MP PTZ à seulement 57€. Cette caméra est dotée de la fonctionnalité PTZ (Pan-Tilt-Zoom), permettant une surveillance à distance via l’application mobile Reolink. Elle offre une résolution de 5 MP, garantissant une image claire et détaillée. Connectée au réseau WiFi, cette caméra assure une sécurité accrue pour la maison, de jour comme de nuit. Profitez de cette offre Prime Day pour renforcer la surveillance de votre domicile avec une technologie à la fois performante et accessible.

Caractéristiques techniques :

SUPER HD 5MP & VISION NOCTURNE : Dotée de Super HD 5MP et zoom optique 3X, la caméra de surveillance wifi capture chaque détail clairement et vous permet de zoomer pour voir les détails qui vous intéressent le plus. Les LED IR intégrées apportent une excellente vision nocturne jusqu'à 12m dans la nuit

SUIVI AUTOMATIQUE DE PERSONNES, CHIENS, ET CHATS : Cette caméra PTZ à suivi automatique peut distinguer les personnes et les animaux domestiques des autres objets et les suivre pour vous permettre de voir tous leurs mouvements

ALERTS INSTANTANÉS & AUDIO BIDIRECTIONNEL : Recevez des alertes de mouvement en temps réel et réagissez immédiatement. Grâce au microphone et au haut-parleur intégrés de la caméra IP, vous pouvez entendre et parler aux visiteurs et mettre en garde les personnes non invitées

WIFI 2,4GHZ / 5GHZ & CONTRÔLE FACILE : Choisissez le WiFi 5GHz pour obtenir une connexion plus rapide et un streaming vidéo plus fluide. Passez à la bande 2,4 GHz pour les transmissions à longue distance. Vous pouvez simplement contrôler E1 Zoom via le logiciel Reolink (Application/Client Reolink sur les téléphones iOS ou Android, Windows PC ou Mac)

INSTALLATION FACILE & STOCKAGE FLEXIBLE : Allumez la caméra surveillance et installez-la en quelques minutes avec un câble Ethernet ou avec une connexion WiFi. Elle permet d'effectuer des enregistrements déclenchés par des mouvements, en continu 24/7 ou programmés. Les vidéos peuvent être stockées sur la carte micro SD (jusqu'à 128 Go, non incluse), le NVR Reolink (vendu séparément), Reolink Cloud ou le serveur FTP

