Prime Day : Amazon Fire TV Stick 4K Max (nouvelle génération)

Le Fire TV Stick 4K Max d’Amazon offre un accès rapide aux services de streaming en ultra haute définition. Il prend en charge le WiFi 6E pour une lecture fluide et une interface optimisée. La télécommande vocale Alexa permet une navigation simplifiée.

Prix conseillé : 79,00 EUR –39%

Prix : 47,99 EUR

Caractéristiques techniques :

Notre stick lecteur multimédia en streaming le plus puissant : faites passer votre expérience de divertissement au niveau supérieur grâce au processeur puissant permettant un démarrage ultra-rapide des applications et une navigation fluide.

Image et son ultra-réalistes : profitez de votre divertissement en 4K Ultra HD, avec prise en charge des technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+, et de l'audio Dolby Atmos immersif.

Prise en charge du Wi-Fi 6E : profitez d'un streaming 4K plus fluide, même lorsque d'autres appareils sont connectés à votre routeur.

Transformez votre espace de vie en galerie d'art : notre premier stick lecteur multimédia en streaming avec fonctionnalité Écran dynamique vous permet d'afficher plus de 2000 photographies ou œuvres d'art de qualité musée.

Faites-en plus avec votre maison connectée : contrôlez les appareils compatibles tels que les caméras, lumières et bien plus. Appuyez et demandez à Alexa de vous donner la météo ou de tamiser les lumières.

