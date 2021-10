Bon plan du dimanche : 250€ de réduction sur le PC gamer portable Alienware m15 R6.

Alienware m15 R6 Intel Core i7 11800H Portable Gamer 15,6" Full HD Dark side of the moon 165Hz 16Go de RAM SSD 512 Go NVIDIA GeForce RTX 3060 6Go GDDR6 Windows 10 Home Clavier AZERTY

Prix conseillé : 2 149,00 EUR –12%

Prix : 1 899,99 EUR

Caractéristiques techniques :

Processeur Intel Core i7-11800H, 16Go DDR4-SDRAM, 512Go SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 WVA, Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce RTX 3060 (6Go GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, Windows 10 Home 64-bit

Écran 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 WVA, clavier rétroéclairé LED

Avec la technologie Wi-Fi6 avancée et des vitesses de débit théoriques, le module Killer AX1650 donne la priorité au streaming vidéo, à la communication et au trafic des jeux au sein de votre système.

Technologie thermique avancée: Alienware Cryo-Tech optimise le refroidissement des composants, ce qui maximise les performances d’ensemble et garde votre portable frais au toucher.

Connectivité: 1 port RJ-45, 2 ports USB 3.2 Gen 1, 1 port USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare, 1 port Thunderbolt 4 avec Power Delivery/1 port USB 3.2 Gen 2 Type-C avec DisplayPort, 1 casque, HDMI 2.1 port

