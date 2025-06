Vantrue E1 Pro – une mini‑dashcam 4K Wi‑Fi robuste et super connectée

La Vantrue E1 Pro, nouvelle dashcam ultra‑compacte, propose une qualité vidéo 4K (3840×2160P @30 FPS) grâce au capteur Sony STARVIS 2 IMX678 et à la technologie exclusive PlatePix™. Conçue pour une visibilité optimale jour et nuit, elle s’intègre discrètement sur le pare‑brise en offrant une expérience complète et innovante.



Vantrue, marque spécialiste des caméras embarquées, étoffe son offre avec cette mini‑dashcam qui combine haute résolution, Wi‑Fi 5 GHz, GPS, mode parking, contrôle vocal, et compatibilité LTE. Ciblant les conducteurs souhaitant une protection performante en toute simplicité, la E1 Pro se positionne comme une solution complète et fiable.

Capturer en 4K avec angle large

La dashcam filme en 4K (3840×2160P à 30 FPS) avec un angle de vue de 158°, offrant une définition quasi deux fois supérieure à la 2K. Le capteur Sony STARVIS 2 IMX678, couplé à la technologie HDR, garantit une excellente qualité d’image, même dans des conditions de faible luminosité.

Technologie PlatePix™ pour les plaques

Grâce à PlatePix™, la Vantrue exploite pleinement le capteur STARVIS 2 pour améliorer la lisibilité des plaques d’immatriculation. Cette technologie exclusive assure des captures plus nettes et précises — un atout essentiel en cas d’incident .

Vantrue E1 Pro , Connectivité rapide via Wi‑Fi 5 GHz

La E1 Pro intègre un Wi‑Fi 5 GHz, ce qui la rend beaucoup plus agile pour transférer vidéos et ajuster les paramètres via l’application mobile. Cette bande haute fréquence offre des vitesses supérieures au Wi‑Fi 2,4 GHz classique.

Sécurité 24/7 et alertes LTE

En mode parking, la dashcam détecte toute activité (détection de mouvement + collision) et enregistre automatiquement, avec pré‑enregistrement de 15 s avant l’événement. Compatible avec un module LTE vendu séparément, elle permet de surveiller le véhicule à distance.

Commande vocale et filtres optiques

Le contrôle vocal intelligent permet de prendre des photos, activer/désactiver le Wi‑Fi, couper le micro ou verrouiller des vidéos, en plusieurs langues dont le français. Un filtre CPL intégré réduit les reflets, améliorant la clarté des images.

Récapitulatif technique (à intégrer sous forme de points)

Résolution : 4K (3840×2160P @30 FPS)

Angle de vue : 158°

Capteur : Sony STARVIS 2 IMX678 avec HDR

Technologie : PlatePix™ (optimisation plaques)

Wi‑Fi : 5 GHz haute fréquence

Mode parking : détection de mouvement + collision, pré‑enregistrement de 15 s

LTE : compatible (module optionnel)

Commandes vocales : multilingue (dont français)

Filtre : CPL antireflet

GPS : double système GPS intégré + statistiques de kilométrage

Stockage : microSD jusqu’à 1 To, enregistrement en boucle + verrouillage par capteur G

Mises à jour : OTA via smartphone

Alimentation : super‑condensateur haute durabilité

Support : magnétique amovible, installation facile

