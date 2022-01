Un BlackBerry 5G pour 2022 !

OnwardMobility a annoncé que le projet BlackBerry 5G était toujours d’actualité et qu’il verra bien le jour en 2022. Expliquant que 2021 a été une année difficile.

Le nom et un smartphone BlackBerry est-il prêt à renaitre cette année comme l’a fait HMD Global avec Nokia il y a quelques années maintenant. En prime le nouveau venu devrait embarquer de la 5G.

BlackBerry, les plus jeunes ne connaissent pas ce nom et pourtant tout comme Nokia, la marque et ses téléphones étaient devenus la coqueluche des managers, business man, cadre d’entreprise et entreprise tout court.

Le téléphone mobile incontournable des années 2000 chez les pros.

En effet, il y a environ 15 ans, BlackBerry présentait un téléphone qui intégrait un clavier complet avec des touches pour pouvoir écrire ses textos, mais aussi et surtout pour répondre à ses mails plus facilement depuis son téléphone.

Une réussite telle que la marque était LE leader du segment des smartphones professionnels. Avoir un BlackBerry faisait par ailleurs bonne figure dans le segment du management. D’autant qu’outre le téléphone, l’entreprise proposait aux entreprises ses serveurs BlackBerry.

Malheureusement pour la marque, comme Nokia, elle n’a pas u prendre le virage du smartphone et est partie en désuétude.

BlackBerry 5G, le nouvel espoir ?

OnwardMobility a repris la licence de production d’appareils mobiles BlackBerry de TCL Communication en 2020.

Cette entreprise a décidé de faire renaitre le nom BlackBerry. Notamment avec un smartphone qui aurait droit à une compatibilité 5G. Si l’entreprise a été très discrète sur ce nouveau smartphone, elle promet d’être plus présente et de communiquer de façon régulière. Reste à savoir ce qu’il en sera.

D’autant que BlackBerrry a annoncé il y a quelques jours qu’elle allait mettre hors service son support back-end utilisé par ses systèmes d’exploitation téléphoniques et ses anciens logiciels.

L’entreprise a même envoyé une note à tous les utilisateurs restants de ses anciens combinés. BlackBerry a déclaré que les appareils utilisant son système BlackBerry 10 ou des systèmes d’exploitation plus anciens cesseraient de fonctionner de manière fiable.