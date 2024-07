Kaspersky met en garde sur la Sécurité des Données et Les Risques des Réseaux Wi-Fi Publics.

L’utilisation des réseaux Wi-Fi publics est courante, que ce soit dans les cafés, les aéroports ou à l’étranger. Cependant, ces connexions présentent des risques importants pour la sécurité des données personnelles.

L’entreprise Kaspersky a mis en lumière les vulnérabilités des réseaux Wi-Fi publics et les moyens de se protéger. Elle souligne que des cybercriminels peuvent créer des réseaux Wi-Fi frauduleux ou compromettre ceux existants, imitant les noms des réseaux légitimes pour tromper les utilisateurs et voler leurs informations personnelles, comme les identifiants de réseaux sociaux, les coordonnées bancaires et les adresses e-mail.

Les Précautions Essentielles pour Utiliser les Réseaux Wi-Fi Publics

Pour sécuriser les données sur les réseaux Wi-Fi publics, il est crucial de suivre quelques pratiques recommandées par les experts. Utiliser un VPN (réseau privé virtuel) est l’un des moyens les plus efficaces pour protéger ses activités en ligne. Les VPN chiffrent les données, empêchant les accès non autorisés. Il est aussi conseillé de vérifier la légitimité du réseau avec le personnel de l’établissement et d’éviter les transactions financières sur ces réseaux.

Le Projet de Wi-Fi Public Sécurisé de Punjab

Le projet CM Maryam Nawaz Free Wi-Fi en Punjab a été conçu pour offrir un accès internet sécurisé sans demander de détails personnels à l’inscription, contrairement aux précédents services Wi-Fi de Punjab. Ce projet vise à protéger les utilisateurs contre la fuite de données et a été lancé avec 50 points d’accès à Lahore, étendus à 200 sites, avec un objectif de 450 sites.

Expansion du Réseau Wi-Fi Public

La Safe City Authority a déployé ce service en utilisant des points d’accès existants, réduisant les coûts du projet. Ce réseau couvre maintenant les écoles, les hôpitaux et les parcs, offrant une connectivité essentielle en cas d’urgence, tout en bloquant l’accès aux réseaux sociaux et autres applications de divertissement.

Statistiques d’Utilisation et Sécurité

Actuellement, environ 65 000 utilisateurs se connectent quotidiennement au CM Maryam Nawaz Free Wi-Fi, avec plus de 4 millions d’accès depuis son lancement en mai 2024. Cette initiative utilise des protocoles de sécurité stricts pour garantir la protection des données des utilisateurs, répondant ainsi à une demande croissante de connectivité sécurisée dans des espaces publics.

Récapitulatif Technique