OtoZen, une télécommande Bluetooth pour conduire en toute sécurité.

Avec OtoZen, la jeune entreprise du même nom propose une nouvelle solution connectée pour voiture sous la forme d’une télécommande pour vous éviter de vous égarer lorsque vous conduisez.

Vous n’êtes pas sans le savoir que conduire avec le smartphone à la main est punissable par la loi et donnera droit à une amende assurée si la police vous voit.

Pourtant il est vrai que le téléphone nous permet de nos jours de suivre notre parcours avec Waze, recevoir des messages…

OtoZen, la télécommande au volant qui fait tout pour vous.

Les concepteurs du OtoZen semblent avoir pensé à tout en matière de sécurité automobile avec ce petit gadget. En effet, OtoZen est une sorte de petite télécommande que vous placez au volant ou sur votre tableau de bord à portée de main.

Elle se synchronise à votre smartphone en Bluetooth et vous donne accès à une multitude de fonctions grâce à plusieurs boutons.

Une des fonctions mises en avant par la compagnie qui le développe est qu’elle est compatible avec Siri, l’Assistant Google… Un bouton est dédié à cet effet et il vous suffira de faire appel à votre assistant pour que celui-ci vous fournissent les différentes informations nécessaires.

A lire également :AAWireless rend Android Auto sans fil ! Bonne nouvelle, avec AAWireless, si vous faites partie de ceux qui ont Android Auto dans votre voiture, vous n’aurez plus besoin de brancher votre smartphone sur le port USB de votre voiture.

Appeler un ami, envoyer un message à un contact pour lui signaler de votre retard… Associé à votre domotique, il vous sera même possible depuis votre voiture de vous assurer que toutes les lumières de la maison sont éteintes.

Une App sur votre smartphone pour plus de liberté.

OtoZen possède en effet une App à installer sur votre smartphone (app compatible avec Android et iOS). Ainsi, il sera possible de configurer les boutons pour prendre des appels ou encore pour en passer. L’application couplée à la télécommande vous permettra également de vous lire vos messages entrants. Une fonction bien pratique et qui vous évitera de garder un œil sur votre smartphone durant quelques secondes le temps de lire votre message.

En outre, le dispositif est équipé d’un bouton « SOS » d’alerte qui permettra de contacter automatiquement les services d’urgences ou vos proches en cas d’accidents.

Prix et Disponibilité.

L’OtoZen est proposé au prix public de 99$.