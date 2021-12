Détecteur de mouvement connecté Wiz, pour voir où vous allez.

Avec ce Détecteur de mouvement connecté Wiz, la marque qui a fait de la domotique son fer de lance propose un nouveau dispositif pour la maison. Un dispositif qui offre une solution connectée pour votre maison.

Wiz propose depuis un moment maintenant principalement des ampoules connectées. Nous avions rencontré la marque il y a quelques années au MedPi à Monaco qui présentait ses ampoules connectées.

Détecteur de mouvement connecté Wiz.

En cette fin d’année, la marque étoffe sa gamme et propose un produit connecté pour le moins atypique. En effet, on voit tous très clairement la fonction d’un détecteur de mouvement. On passe devant, il détecte la présence et agit. Dans le cas présent, le détecteur qui ne nécessite aucun fil et qui est doté de deux pile LR6 (les fameuses « piles crayons AA » ). Connecté à votre réseau via Wi-Fi, il pourra via l’application WIZ pour smartphone piloter vos ampoules connectées.

Ainsi, on peut imaginer que vous placiez le détecteur dans votre hall d’entrée, celui-ci au travers de la connexion Wi-Fi pourra piloter par exemple la lampe du hall, mais aussi celle du salon ou une autre lampe n’importe où dans la maison ou l’appartement.

Réglages à son choix via l’application Wiz.

Si le détecteur de mouvement connecté Wiz contrôle toutes les lampes d’une pièce, il peut aussi détecter les mouvements dans un rayon de 3 mètres. Ce qui est intéressant c’est qu’il est possible de régler via l’application la manière dont les lampes vont s’allumer à la détection de mouvement.

Ainsi si vous le souhaitez, vous pouvez configurer non seulement l’intensité de l’éclairage de votre ampoule connectée, mais également la durée de luminosité de l’ampoule. Ainsi il est possible de configurer des durées de luminosité différentes selon l’une ou l’autre ampoule.

Wiz souligne également qu’il est possible de régler le type de luminosité en fonction de l’heure.

Prix et Disponibilité.

Le détecteur qui mesure 6.5cm x 6.5cm est proposé uniquement en blanc au prix de 19.99€.