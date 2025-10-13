NAVEE K100 Series : une trottinette électrique pensée pour les enfants, sécurisée et connectée

La mobilité urbaine s’adapte de plus en plus aux jeunes générations, et les trottinettes électriques pour enfants gagnent en popularité. Avec la K100 Series, la marque NAVEE propose une gamme pensée spécifiquement pour les plus jeunes, alliant sécurité, connectivité et design ludique.

NAVEE étoffe son offre avec une série dédiée aux enfants, déclinée en plusieurs modèles dont le K100 Max, fer de lance de cette nouvelle gamme. Le constructeur mise sur un format léger, une ergonomie adaptée aux petites mains et des fonctionnalités connectées pour rassurer les parents.

Une trottinette électrique pour enfants centrée sur la sécurité

Le point fort de la K100 Series, c’est sa volonté de rassurer. Le frein arrière à tambour, pensé pour les petites mains, est facile à utiliser et réactif.

NAVEE a également intégré une limitation de vitesse via application, permettant aux parents de contrôler la puissance maximale en fonction de l’âge ou de l’expérience de l’enfant. Une manière concrète de concilier autonomie et sécurité.

Trois modes de conduite adaptés à chaque profil

La gamme propose trois modes de conduite, chacun correspondant à un usage différent. Le mode E, assisté, reprend le fonctionnement d’un skateboard électrique pour un usage plus doux. Le mode D limite la vitesse à 15 km/h, idéal pour les promenades tranquilles. Enfin, le mode S permet de grimper jusqu’à 20 km/h, pour les jeunes plus à l’aise en quête de sensations. NAVEE s’adapte ainsi à la courbe d’apprentissage des enfants.

Une connectivité pensée pour les parents

Autre innovation notable : la connexion à l’application mobile NAVEE. Grâce au Bluetooth, les utilisateurs peuvent verrouiller la trottinette, régler l’intensité des lumières ou encore choisir une musique. Plus rassurant encore, la K100 Max est compatible avec Apple Find My, permettant aux parents de localiser l’appareil à tout moment. Une fonctionnalité rare sur ce segment de marché.

Une interface ludique pensée pour les enfants

Le tableau de bord LED 4 pouces ne se contente pas d’afficher la vitesse ou le niveau de batterie. Il intègre également des icônes météo animées, synchronisées avec les données en temps réel via l’application. Un petit détail qui rend l’expérience plus immersive et amusante pour les enfants, tout en les sensibilisant aux conditions météorologiques.

Un design léger, solide et adapté

NAVEE a clairement pris en compte les contraintes d’usage pour les jeunes utilisateurs. Le châssis est en aluminium léger, facilement transportable pour un enfant ou un adulte. Le guidon est ajustable en hauteur, et les poignées sont recouvertes d’un revêtement antidérapant. Le design, épuré et moderne, reste fidèle à l’identité de la marque tout en étant suffisamment coloré pour séduire les enfants.

Récapitulatif technique

Modèles : K100 / K100 Pro / K100 Max

Vitesse maximale : jusqu’à 20 km/h (mode S)

Modes de conduite : E (assisté), D (cruise 15 km/h), S (sport 20 km/h)

Système de freinage : frein à tambour arrière, levier enfant

Affichage : écran LED 4 pouces avec icônes météo

Connectivité : Bluetooth, compatibilité Apple Find My

Contrôle via application mobile : verrouillage, éclairage, musique, limite de vitesse

Batterie : non spécifiée

Autonomie : non spécifiée

Poids : non spécifié

Châssis : aluminium léger

Guidon : ajustable

Prix indicatif : à partir de 249,99 $ (K100), jusqu’à 349,99 $ (K100 Max)

