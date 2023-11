Micro-casque DECT EPOS IMPACT 5000T – une expérience Microsoft Teams améliorée.

Avec son Micro-casque DECT EPOS IMPACT 5000T, la marque Epos propose à tous les travailleurs de bureau une nouvelle solution sans fil audio pour leur réunion Teams.

La marque, grand spécialiste dans les solutions professionnelles en matière de casque audio, revient cette fois avec une nouvelle solution pour tous les employés de bureau qui passent des appels téléphoniques ou qui ont des réunions à distance avec des logiciels comme Teams de Microsoft.

Avec ce nouveau casque dédié aux travailleurs de bureau, la marque étoffe encore un peu plus sa gamme de produits et fait face à la concurrence.

EPOS IMPACT 5000T, un casque prévu pour les professionnels.

Avec son EPOS IMPACT 5000T, la marque entend proposer une nouvelle solution audio pour toutes les personnes qui travaillent dans des espaces « Open Office », que ce soit au bureau ou à la maison. Un casque sans fil DECT qui a pour objectif de couvrir tous les sons ambiants, et ce grâce à un système antibruit avancé à deux microphones.

Le casque EPOS IMPACT 5000T est doté d’un micro perche et de deux écouteurs de type supra aural pour un confort d’écoute. Le casque est également doté d’une fonction dédiée à Microsoft Teams. Un bouton dédié permet d’invoquer Teams et de répondre aux notifications d’un simple clic. Le voyant DEL discret indique la présence d’un nouveau message, d’un appel manqué ou le début d’une nouvelle réunion.

Triple connectivité pour plus de possibilités.

Afin d’être le plus compatible possible, le casque EPOS IMPACT 5000T est doté d’une fonctionnalité plug-and-Play et offre plusieurs possibilités pour se connecter à votre ordinateur et à votre téléphone portable. La technologie DECT propose d’ailleurs une portée allant jusqu’à 180 mètres.

Prix et Disponibilité.

Le prix de base de l’EPOS IMPACT 5000T est de 365 euros (pour les versions avec une oreillette) et 475 euros (pour les modèles « stéréo »). Ce produit étant destiné à un public professionnel, ce prix n’inclut pas la TVA.