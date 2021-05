Montre connectée : une alliée de taille pour prendre soin de sa santé !

Depuis quelques années maintenant, le marché des objets connectés connaît un essor extraordinaire. Avec toujours plus d’innovations à la clé, le sans fil prend chaque année un peu plus de galon et les gens sont toujours plus nombreux à se procurer ces incroyables outils numériques. Désormais utilisée par une majeure partie de la population mondiale, la montre connectée rencontre un franc succès.

Dernières innovations

Tablettes, casques audio, téléphone, enceintes, ampoules ou encore appareils ménagers, les objets connectés sont de plus en plus nombreux à faire leur entrée sur le marché du numérique. Destinés aux loisirs, au travail, à la sécurité ou aux tâches domestiques, chacun de ces outils a sa propre spécificité. Ces dernières années, c’est le marché de la montre connectée qui a particulièrement explosé, mené par les innovations incessantes du duo de tête que forment Apple et Samsung.

Utilisées à de nombreuses fins dont celle, basique, mais essentielle, de donner l’heure, les montres connectées sont désormais équipées de nombreuses options pouvant évaluer l’état de santé global de ceux qui les portent. Équipées de plusieurs capteurs, la plupart d’entre elles sont désormais capables de suivre une activité cardiaque avec précision. Mais ces dernières années et même ces derniers mois, certains modèles ont acquis la possibilité d’effectuer de véritables ECG (électrocardiogrammes). L’idée étant de pouvoir détecter d’éventuelles fibrillations auriculaires souvent à l’origine de gros problèmes de santé.

Dans le même genre, certaines montres sont désormais capables d’évaluer votre température et de mesurer votre taux d’oxygénation sanguine grâce à l’installation, très discrète, de petits oxymètres.

Un objet à destination des sportifs

Avec de telles innovations, la montre connectée s’est également imposée comme étant l’accessoire indispensable pour énormément de sportifs. Tracer des itinéraires, programmer vos entraînements, évaluer vos progrès : les possibilités offertes par un tel outil sont innombrables et très variées. Ainsi, vous pouvez suivre assidûment l’évolution de vos performances, quelque soit votre domaine de prédilection. En effet, dotées de divers modes sportifs comme le yoga, le vélo, la marche ou encore la natation et la corde à sauter, ces petits objets s’apparentent dorénavant à de véritables coachs portatifs. Ils peuvent prédire vos temps de course, indiquer le nombre de calories que vous avez perdues et calculer votre consommation d’oxygène.

Comment bien choisir sa montre ?

Face à de telles innovations, le prix de ces petits bijoux connaît évidemment une augmentation significative. Sachez cependant qu’il existe des montres connectées accessibles à toutes les bourses et tout aussi performantes. Avant de faire votre choix, prenez donc le temps d’évaluer votre budget et surtout vos besoins. Il ne sera pas forcément nécessaire de vous procurer la dernière Apple Watch Series 6 (dont le prix dépasse les 400 €), si vous ne pensez pas avoir besoin de toutes les options dont elle dispose. Certaines gammes inférieures comme la dernière Mi-Smart Band ou la dernière Huawei Band font également un excellent travail pour un prix bien plus accessible.