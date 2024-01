Magmo Pro, un enregistreur automatique d’appels pour iPhone.

Avec Magmo Pro vous allez pouvoir enregistrer tous les appels que vous recevez sur votre iPhone en toute simplicité. Pas besoin de câble ou de dictaphone, placer le dispositif sur votre iPhone, activer le Bluetooth et c’est réglé. Clairement. Librement. Automatiquement avec MagSafe.

Kwangbin Oh est une jeune entreprise basée à New York qui n’en est pas à son coup d’essai en matière de nouveauté technologique. En effet la marque avait déjà proposé par le passé une autre solution liée à l’enregistrement vocal. Cette fois la marque fait évoluer son dispositif physique pour iPhone.

Le Magmo Pro: Une Nouvelle Ère d’Enregistrement d’Appels

Le Magmo Pro s’inscrit dans la lignée des produits innovants de Kwangbin Oh. Il offre une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment l’enregistrement automatique, une application dédiée, et la transcription parole-texte par l’IA. Cette dernière fonctionnalité rend le Magmo Pro particulièrement adapté aux professionnels tels que les journalistes et les avocats, qui pourront bénéficier d’une plus grande facilité et commodité dans l’enregistrement de leurs appels.

Conception et Utilité: Le Cœur du Magmo Pro

Kwangbin Oh a mis un point d’honneur à créer un appareil non seulement fonctionnel, mais aussi esthétiquement plaisant. Le design du Magmo Pro, inspiré par l’iPhone d’Apple, se veut à la fois minimaliste et élégant. Le dispositif qui vient « s’accrocher » à votre iPhone est muni d’un bouton d’alimentation qui permet à l’utilisateur d’activer l’appareil facilement.

Améliorations Ergonomiques: L’Engagement pour le Confort

Suite aux retours des utilisateurs sur le modèle précédent, Kwangbin Oh a amélioré l’ergonomie du Magmo Pro. Les bords, auparavant pointus, ont été adoucis pour une meilleure prise en main. Cette attention aux détails souligne l’engagement de Kwangbin Oh à fournir une expérience utilisateur optimale.

La fonction d’enregistrement automatique du Magmo Pro est un atout majeur. Elle permet aux utilisateurs d’enregistrer les appels entrants et sortants sans intervention manuelle.

Transcription IA: Maximisez Votre Productivité

Avec la fonction de transcription basée sur l’IA, le Magmo Pro est en mesure de transformer les conversations enregistrées en texte. De quoi représenter un gain de temps significatif, augmentant ainsi la productivité et l’efficacité dans la gestion des informations.

Qualité Sonore Optimale: L’Excellence des Microphones MEMS

Les microphones MEMS du Magmo Pro sont conçus pour offrir une qualité sonore exceptionnelle. Leur placement stratégique et les gains variables assurent des enregistrements clairs, équilibrés, et sans distorsion.

Prix et Disponibilité.

Le Magmo Pro sera disponible à la vente à 169$.