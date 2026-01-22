Majority dévoile sa nouvelle gamme d’enceintes portables Move : l’audio nomade réinventé

La marque Majority, bien connue pour ses solutions audio abordables et fonctionnelles, étoffe son catalogue avec une nouvelle famille d’enceintes portables baptisée Move. Cette collection inédite regroupe quatre modèles pensés pour accompagner les utilisateurs partout, du bureau à la plage, avec des technologies modernes, une autonomie élevée et une conception robuste.

Depuis sa création à Cambridge en 2012, Majority s’est fait une place dans l’univers de l’audio grand public en proposant des produits techniquement solides sans surenchère de prix. En lançant la gamme Move, la marque étoffe son catalogue de solutions audio nomades parfaitement alignées avec les attentes contemporaines : connectivité récente, autonomie prolongée, résistance aux éléments et facilité d’utilisation.

La série Move comprend quatre modèles : Move M1, Move M2, Move M3 et Move M4. Chacun répond à des besoins différents en termes de puissance sonore, d’autonomie et de fonctionnalités, tout en partageant une identité claire axée sur la portabilité et la simplicité.

Move M1 : compact et endurant

Le modèle d’entrée de gamme, Move M1, se distingue par son format très compact et son poids plume, conçu pour être emporté partout. Malgré sa taille, il propose une autonomie record pouvant atteindre 70 heures d’écoute, ce qui en fait un compagnon idéal pour les longs déplacements ou une utilisation quotidienne prolongée.

Grâce à la présence du Bluetooth 6.0, la connectivité est rapide et stable, réduisant la latence et améliorant l’expérience sans fil par rapport aux standards Bluetooth plus anciens. Le Move M1 offre aussi le TWS (True Wireless Stereo pairing), permettant de coupler deux enceintes pour une expérience stéréo plus immersive.

Résistant à l’eau avec un indice IPX5, ce modèle est prêt pour les environnements humides ou les éclaboussures — parfait pour une utilisation en extérieur, à la piscine ou lors d’activités sportives.

Move M2 : polyvalence et connectivité étendue

En montant en gamme, le Move M2 ajoute une plus grande puissance audio tout en restant facilement transportable. Conçu pour des usages plus variés, il intègre des options de lecture multiples : Bluetooth 6.0, prise auxiliaire (AUX), USB et lecteur de carte Micro SD.

Avec une autonomie d’environ 30 heures, le Move M2 trouve un bon équilibre entre puissance et durée de lecture. Il conserve un design étanche (certification IPX7), garantissant une résistance supérieure à l’eau — ce qui élargit les possibilités d’utilisation, notamment en extérieur et lors d’activités sportives ou de loisirs.

Les effets lumineux dynamiques intégrés ajoutent une dimension visuelle aux sessions musicales, renforçant l’aspect festif ou convivial de l’enceinte.

Move M3 : son plus riche et conception robuste

Le Move M3 se positionne entre les deux extrêmes de la gamme, avec une puissance plus importante et des basses plus profondes. Il est conçu pour remplir des espaces plus grands, que ce soit un salon, une terrasse ou un jardin, tout en restant suffisamment léger pour être emporté en déplacement.

Comme les autres modèles, il intègre le Bluetooth 6.0 pour une connectivité fiable, ainsi que des options de lecture filaire via AUX ou Micro SD. Le TWS Stereo pairing permet également de coupler deux enceintes M3 pour une scène sonore encore plus immersive.

L’autonomie affiche une durée confortable, tout en proposant un son adapté à des usages quotidiens ou des événements sociaux. Son indice étanche IPX7 en fait une option robuste pour les sorties en plein air.

Move M4 : le plus puissant de la gamme

Au sommet de la série Move, le Move M4 se distingue par sa puissance de sortie plus élevée et une restitution sonore plus dynamique. Avec une puissance nominale pouvant atteindre 70 W, ce modèle est spécialement conçu pour ceux qui recherchent une performance plus affirmée, en intérieur comme en extérieur.

Toujours basé sur une connectivité Bluetooth 6.0 et compatible TWS, le Move M4 se positionne comme une enceinte sociale capable d’animer des réunions, des fêtes ou des sessions musicales plus intenses. L’autonomie reste généreuse (environ 30 h) et la résistance à l’eau est également au rendez‑vous avec l’indice IPX7.

Une offre pensée pour l’usage quotidien

La gamme Move se veut résolument pratique et adaptée aux usages d’aujourd’hui. Qu’il s’agisse de balader la musique dans la maison, de l’amener au parc ou de l’utiliser lors d’une randonnée, Majority a doté ses enceintes de caractéristiques techniques bien calibrées : Bluetooth 6.0 pour une connectivité moderne, autonomie élevée, résistance à l’eau et simplicité d’utilisation.

Selon Majority, le développement de cette série s’inscrit dans une volonté de créer des produits « fun audio » qui répondent aux besoins réels des utilisateurs : des design modernes, des fonctionnalités pratiques et des technologies à jour, le tout à des prix compétitifs.

Prévue pour être disponible à partir du 19 janvier 2026 sur des plateformes comme Amazon, Currys et Argos, la gamme Move pourrait bien devenir un choix de prédilection pour ceux qui cherchent une solution audio portable efficace sans compromis sur la qualité.

Récapitulatif technique

Bluetooth 6.0 sur l’ensemble de la gamme

TWS Stereo Pairing pour coupler deux enceintes

Indices d’étanchéité : IPX5 (M1) et IPX7 (M2, M3, M4)

Autonomies : jusqu’à 70 h (M1), environ 30 h (M2 à M4)

Entrées : Bluetooth, AUX, USB, Micro SD (selon modèle)

Puissances : de 12 W (M1) à 70 W (M4)

Prix indicatifs : M1 ~29,95 £, M2 ~49,95 £, M3 ~79,95 £, M4 ~119,95 £

