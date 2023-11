KARAHOME, la nouvelle enceinte audio karaoké portable Ibiza Sound.

Ibiza Sound, marque belge spécialisée dans la sonorisation et la lumière, présente KARAHOME, sa nouvelle enceinte karaoké portable. Une enceinte audio qui est équipée de Bluetooth et qui offrira des soirées animées pour tous les chanteurs en herbe.

Il faut le dire, le karaoké a ses adeptes. Si pour certains c’est l’occasion de passer une soirée sympa limite pour se moquer des amis qui chantent comme une casserole et le mot est faible, pour d’autres c’est une véritable passion qui leur permet de chanter. Ibiza Sound entend faire plaisir à tout ce monde avec sa nouvelle enceinte audio.

KARAHOME, quand le karaoké s’invite sans soucis à la maison.

Bien plus qu’une simple enceinte de karaoké, KARAHOME est dotée d’une connectivité Bluetooth qui permettra aux utilisateurs d’avoir un accès illimité aux vidéos karaoké sur YouTube depuis leur smartphone ou encore depuis leur télévision ou PC portable.

La marque a décidé de mettre tous les atouts de son côté et propose diverses connectiques via les différents connecteurs disponibles (Bluetooth, AUX et Coax) sur l’enceinte.

Équipée de deux microphones sans fil rechargeables, cette enceinte nomade permet de réaliser des duos ou des compétitions amicales n’importe où, ajoutant une touche de divertissement pour tous les âges.

A relire : NOMVDIC X300, une enceinte audio qui fait projecteur LED. La société américaine NOMVDIC propose son NOMVDIC X300, une enceinte audio portable dotée de haut-parleurs Harman Kardon et d’un projecteur LED. Le tout doté de Wi-Fi et de Bluetooth et transportable n’importe…

Du Bluetooth pour un vaste choix de chanson.

De fait, en associant l’enceinte au smartphone ou au téléviseur de salon, il est possible d’aller puiser des vidéos de karaoké en ligne pour ensuite prendre le micro et chanter tout en lisant les paroles.

L’enceinte est transportable et est dotée d’une batterie rechargeable offre entre trois et six heures d’autonomie. Si cela ne suffit pas, il est toujours bien sûr possible de la brancher sur une prise secteur.

Pour agrémenter les soirées et mettre encore plus d’ambiance, Ibiza Sound a équipé son enceinte audio karaoké KARAHOME de LED multicolores intégrant différents profils de quoi mettre une ambiance de « discothèque ». Il est également possible de choisir parmi 5 effets vocaux pour transformer une voix d’homme en voix de femme et inversement, générer une voix de monstre, une voix d’enfant ou encore un effet Reverb.

Prix et Disponibilité.

L’enceinte audio KARAHOME d’Ibiza Sound est disponible en noir ou en blanc au prix de 99€.