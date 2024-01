I365 FY07, la nouvelle montre connectée de la marque i365smart.

La société i365smart propose une montre connectée qui a pour référence I365 FY07. Une montre connectée qui nous fait penser à une Apple Watch et qui propose une multitude de fonctions d’analyse de votre état de santé et de votre activité sportive.

Le marché des montres connectées est parvenu doucement, mais surement à séduire un public assez large et pas forcément geek. L’explosion du marché a surtout eu lieu durant la période de Covid ou les gens bien qu’enfermé chez eux avait la possibilité de refaire un peu de sport. Dès lors, de nombreux sportifs amateurs se sont dirigés vers les montres connectées.

I365 FY07, un look qui fait penser à une Apple Watch.

Certes, pas toujours évident de réinventer un concept. D’autant que pour ce qui est des montres connectées, il n’y a pas énormément de possibilités. Soit une montre type objet connectée à la Apple Watch, soit un design digne d’une vraie montre mécanique, qui fait qu’on porte plutôt un bijou au poignet.

Avec cette montre connectée I365 FY07, la société chinoise i365smart basée à Shenzhen a opté pour la première option. Cette montre propose donc un écran rectangulaire LCD d’une taille de 1,69 pouce et proposant une résolution de 240*280 pixels. Elle est équipée d’une puce RTL8762D et d’un accéléromètre STK8321 à trois axes. Elle est également dotée d’un capteur qui sera à même de mesurer la température de votre corps, votre rythme cardiaque ainsi que votre taux d’oxygénation dans le sang.

Le sport à l’honneur.

Parmi les autres fonctionnalités on notera également le support d’un grand nombre d’activités sportives comme la course à pied, le vélo, fitness…La montre est également capable de mesurer vos cycles de sommeil et vous informer si vous avez bien dormi ou pas assez.

Une connexion Bluetooth pour votre smartphone.

Au travers de cette connexion Bluetooth, la montre sera en mesure de vous fournir les informations en interaction avec votre smartphone comme les notifications de vos rendez-vous, la lecture des SMS ou de système de messagerie. i365smart annonce d’ailleurs que sa montre I365 FY07 est compatible avec Android 4.4 et plus et iOS 8.0 et plus.

Prix et Disponibilité.

La montre est disponible en noir ou en argent depuis le site de la marque.