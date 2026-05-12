Acer Swift 16 AI : le PC Copilot+ d’Acer mise sur l’IA, l’OLED 3K et les puces Intel Core Ultra

Acer élargit sa gamme de PC portables dopés à l’intelligence artificielle avec le nouveau Acer Swift 16 AI. Ce modèle Copilot+ sous Windows 11 combine processeurs Intel Core Ultra, écran OLED 16 pouces 3K et outils IA avancés dans un châssis aluminium particulièrement fin. Avec cette nouvelle machine, le constructeur cible autant les créateurs que les professionnels à la recherche d’un ordinateur portable polyvalent et orienté productivité.

Le fabricant taïwanais poursuit ainsi sa stratégie autour des PC IA. Après les premiers modèles Aspire AI, la marque étoffe désormais son catalogue premium avec une machine plus ambitieuse techniquement. L’objectif reste le même : intégrer les fonctions d’intelligence artificielle directement au cœur de l’expérience utilisateur, sans bouleverser les usages traditionnels du PC portable.

Acer accélère sur les PC IA avec sa gamme Copilot+

Avec le Acer Swift 16 AI, Acer confirme sa volonté d’intégrer massivement l’intelligence artificielle dans ses ordinateurs portables. Le constructeur prévoit d’ailleurs d’étendre rapidement cette approche à une grande partie de son catalogue en 2026.

Le PC exploite l’écosystème Copilot+ de Windows 11, associé aux technologies Intel AI. Cette combinaison permet d’utiliser des fonctions d’assistance contextuelle, de génération de contenu, d’organisation ou encore d’amélioration des performances système.

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L’IA intervient également dans les usages quotidiens comme la visioconférence, la gestion audio ou l’optimisation énergétique. Acer mise ici sur une approche plus concrète et orientée productivité plutôt que sur des fonctions purement expérimentales.

Un design aluminium fin pensé pour la mobilité

Le Acer Swift 16 AI adopte un châssis en aluminium qui vise clairement le segment premium. Malgré son format 16 pouces, Acer cherche à conserver un équilibre entre finesse, mobilité et puissance.

Le design reste relativement sobre avec des bordures affinées et un format 16:10 plus adapté aux usages professionnels et créatifs. Ce ratio permet d’afficher davantage de contenu verticalement, notamment pour la bureautique, le montage vidéo ou la retouche photo.

Acer cible ici les utilisateurs qui souhaitent un ordinateur transportable sans sacrifier la surface d’affichage ni les performances.

Acer Swift 16 AI, Intel Core Ultra 9 et Intel Arc pour les usages créatifs

Sous le capot, le Acer Swift 16 AI embarque un processeur Intel Core Ultra 9 388H accompagné d’une solution graphique Intel Arc intégrée.

Cette configuration vise les charges de travail intensives comme :

le montage vidéo ;

la création graphique ;

la retouche photo ;

les tâches multitâches avancées ;

certains usages IA locaux.

Les nouvelles puces Intel Core Ultra mettent particulièrement l’accent sur les accélérations IA grâce au NPU intégré. Celui-ci permet de traiter certaines opérations liées à l’intelligence artificielle avec une consommation énergétique plus faible.

L’objectif est également d’améliorer l’autonomie tout en conservant des performances élevées sur les tâches professionnelles.

Un écran OLED 3K 120 Hz orienté création de contenu

L’un des principaux arguments du Acer Swift 16 AI reste son écran tactile OLED de 16 pouces.

La dalle WQXGA+ atteint une définition 3K et bénéficie d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Acer annonce également une couverture complète de l’espace colorimétrique DCI-P3 ainsi qu’une certification VESA DisplayHDR True Black 500.

Concrètement, cela permet :

des noirs profonds ;

une meilleure précision des couleurs ;

une fluidité accrue ;

une expérience plus immersive pour les contenus vidéo.

Cette configuration intéressera particulièrement les créateurs de contenus, photographes ou monteurs vidéo qui recherchent un affichage fidèle sans passer par un écran externe.

Un grand pavé tactile haptique compatible stylet

Acer introduit également un nouveau pavé tactile haptique de grande taille sur le Acer Swift 16 AI.

Le constructeur met en avant une surface plus réactive et plus durable grâce à l’abandon des mécanismes physiques classiques. Le pavé tactile bénéficie aussi d’une protection en verre Corning Gorilla Glass.

Sa compatibilité avec les stylets jusqu’à la norme MPP 2.5 ouvre plusieurs usages créatifs :

esquisse ;

annotation ;

modélisation ;

animation ;

édition rapide.

Acer cherche ici à rapprocher certaines interactions d’une tablette graphique tout en conservant le format classique d’un ordinateur portable.

Des fonctionnalités IA avancées pour la visioconférence et l’audio

L’IA est également présente dans les outils logiciels propriétaires développés par Acer.

Le constructeur intègre notamment :

Acer PurifiedVoice ;

Acer PurifiedView ;

User Sensing ;

Acer Intelligence Space.

Ces technologies améliorent la réduction de bruit, le cadrage vidéo ou encore la détection de présence utilisateur.

Le PC intègre également une webcam infrarouge Full HD compatible Windows Hello pour l’authentification biométrique.

Côté audio, Acer mise sur des haut-parleurs DTS Ultra avec système anti-vibrations afin d’améliorer le rendu sonore, notamment en visioconférence ou lors du visionnage de contenus multimédias.

Une connectique moderne avec Wi-Fi 7 et Thunderbolt 4

Le Acer Swift 16 AI embarque une connectique particulièrement complète pour un ultraportable premium.

On retrouve notamment :

deux ports Thunderbolt 4 USB-C ;

des ports USB-A ;

une sortie HDMI 2.1 ;

un lecteur MicroSD ;

le Wi-Fi 7 ;

le Bluetooth 5.4.

Cette configuration permet de connecter facilement plusieurs écrans, des périphériques externes ou des solutions de stockage rapides sans multiplier les adaptateurs.

Un positionnement premium à partir de 1 999 euros

Acer commercialise le Acer Swift 16 AI en France à partir de 1 999 euros chez Fnac Darty.

À ce tarif, le constructeur positionne clairement son PC face aux modèles premium du marché sous Windows 11. Le Swift 16 AI vise principalement les utilisateurs exigeants recherchant :

un grand écran OLED ;

des fonctions IA natives ;

une forte polyvalence ;

une machine orientée création et productivité.

Le segment devient particulièrement concurrentiel avec l’arrivée massive des PC Copilot+ chez plusieurs fabricants.

Ce qu’il faut retenir

Le Acer Swift 16 AI marque une nouvelle étape dans la stratégie IA d’Acer avec un PC Copilot+ haut de gamme destiné aux usages créatifs et professionnels.

Le modèle combine un processeur Intel Core Ultra 9, un écran OLED 3K 120 Hz et plusieurs fonctionnalités IA avancées intégrées à Windows 11.

Acer mise également sur un grand pavé tactile haptique compatible stylet afin de renforcer les usages créatifs et la productivité.

Commercialisé à partir de 1 999 euros, le Swift 16 AI se positionne sur le segment premium des ordinateurs portables IA sous Windows.

Positionnement sur le marché

Le Acer Swift 16 AI se positionne sur le segment des PC Copilot+ premium orientés productivité et création de contenu.

Il concurrence directement les ultrabooks haut de gamme intégrant les nouvelles plateformes IA d’Intel ou Qualcomm. Son grand écran OLED 16 pouces et ses fonctionnalités créatives lui permettent de cibler les professionnels mobiles, créateurs de contenus et utilisateurs avancés.

Acer cherche également à démocratiser progressivement les usages IA dans ses gammes grand public tout en conservant une approche premium sur cette référence Swift.

FAQ : Acer Swift 16 AI

Quelle est la configuration du Acer Swift 16 AI ?

Le PC embarque un processeur Intel Core Ultra 9 388H avec une solution graphique Intel Arc intégrée. Il s’agit d’une configuration orientée productivité avancée et création de contenu.

Quel écran équipe le Acer Swift 16 AI ?

Le modèle dispose d’un écran OLED tactile 16 pouces WQXGA+ 3K avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une couverture DCI-P3 à 100 %.

Le Acer Swift 16 AI est-il compatible IA ?

Oui. Le PC fait partie de la gamme Copilot+ sous Windows 11 et intègre plusieurs fonctionnalités IA liées à Intel AI et aux outils Acer propriétaires.

Quelle connectique propose le Swift 16 AI ?

L’ordinateur embarque du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, deux ports Thunderbolt 4, des USB-A, un port HDMI 2.1 et un lecteur MicroSD.

Quel est le prix du Acer Swift 16 AI ?

Le Swift 16 AI est disponible en France à partir de 1 999 euros TTC.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel Core Ultra 9 388H

GPU : Intel Arc intégré

Écran : OLED tactile 16 pouces WQXGA+ 3K

Taux de rafraîchissement : jusqu’à 120 Hz

Certification : VESA DisplayHDR True Black 500

Colorimétrie : 100 % DCI-P3

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Ports : Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, MicroSD

Webcam : infrarouge Full HD Windows Hello

Audio : DTS Ultra

Système : Windows 11 Copilot+

Prix : à partir de 1 999 euros

En résumé

Le Acer Swift 16 AI combine écran OLED 3K, processeur Intel Core Ultra et fonctionnalités IA avancées dans un format 16 pouces premium.

Acer mise sur les PC Copilot+ pour renforcer la productivité, la création de contenu et les usages liés à l’intelligence artificielle.

Avec son design aluminium, sa connectique moderne et son grand pavé tactile haptique, le Swift 16 AI cible clairement les utilisateurs exigeants.

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