Bon plan du dimanche : 29€ pour une Montre Connectée Homme Femme

Ce dimanche, profitez de l’offre à seulement 29€ pour une montre connectée Homme/Femme. Avec son design moderne et polyvalent, cette montre s’adapte à tous les styles. Elle offre plusieurs fonctionnalités essentielles telles que le suivi d’activité physique, la mesure du rythme cardiaque, et les notifications intelligentes. Compatible avec Android et iOS, elle permet également de contrôler vos appels et messages directement depuis votre poignet. C’est l’occasion idéale de s’équiper à petit prix.

Prix conseillé : 99,99 EUR –70%

Prix : 29,99 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Appels Bluetooth et Rappels Intelligents : La montre connectée dispose d'un haut-parleur intégré et d'une connexion Bluetooth, permettant aux utilisateurs de passer et de répondre à des appels directement depuis leur poignet, offrant ainsi des services d'appel pratiques pendant l'exercice. La montre smart watch peut également recevoir différents types de notifications comme Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. Assurez-vous de ne manquer aucun message important sans avoir à sortir votre téléphone

Écran de 1,85 Pouce et Cadran Personnalisable : La montre connectée dispose d'un grand écran de 1,85 pouce, avec une plage de visualisation plus large, des couleurs plus riches, de meilleurs effets d'image et un affichage plus lumineux et détaillé. La montre fitness prend en charge les cadrans personnalisés. Qu'ils soient simples et élégants ou rétro classiques, vous pouvez toujours afficher votre style unique selon différentes occasions et humeurs

110+ Modes de Sport et Étanchéité IP68 : La montre intelligente dispose de 110+ modes sportifs, qui couvrent différents types de sports tels que la course, le yoga, le football, etc., afin de répondre à vos besoins en matière d'exercice. La montre sportive dispose également d'une certification étanche IP68, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous soucier de la transpiration pendant l'exercice ou des dommages causés par la pluie, vous permettant ainsi de profiter de l'exercice sans souci

Moniteur de Fréquence Cardiaque et de Sommeil : La montre running homme femme est équipée d'une fonction de surveillance de la fréquence cardiaque, capable de suivre les changements de votre fréquence cardiaque en temps réel et de vous aider à mieux comprendre votre santé. Elle dispose également d'une fonction de suivi du sommeil, qui peut identifier automatiquement vos heures et phases de sommeil pour vous aider à évaluer la qualité de votre sommeil

Batterie polyvalente et longue durée : cette montre connectée polyvalente dispose également d'un réveil, d'un contrôle de la musique, d'un contrôle des photos, de prévisions météorologiques et de nombreuses autres fonctionnalités étonnantes qui vous attendent. Il est livré avec une batterie de 280 mA qui offre 20 jours d'autonomie en veille et 5 jours d'utilisation. Dites adieu aux recharges fréquentes

