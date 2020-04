Huawei MatePad 10.4, la future nouvelle tablette de Huawei ?

Huawei a su conquérir en quelques années le marché européen avec ses smartphones. Notamment la série « P » et la série « Mate ». Cette fois certaines rumeurs font état de l’arrivée d’une nouvelle tablette milieu de gamme qui aurait pour nom Huawei MatePad 10.4.

Le constructeur chinois est implanté en Europe depuis plus de dix ans. Masi au départ, en tant que fournisseur d’équipement ICT pour les opérateurs télécom. Depuis la marque a fait du chemin et a conquis le grand public avec ses smartphones.

Il y a un peu plus de deux ans, la marque s’est même lancée dans le marché des PC portable avec son Huawei MateBook, un ordinateur portable présenté au MWC de Barcelone. En parallèle la marque propose aussi ses tablettes Huawei MediaPad.

Huawei MatePad 10.4, une tablette milieu de gamme ?

C’est en tout cas ce que laissent supposer les rumeurs concernant cette nouvelle tablette qui devrait voir le jour d’ici peu. Selon les premiers rendus aperçus, on découvre une tablette avec une face arrière blanche.

Au cœur de la tablette, il se pourrait que Huawei s’oriente vers un processeur plus léger. Un processeur tel que le Kirin 810. Pour rappel, ce processeur vient déjà équiper certains appareils de la marque. Notamment, comme les versions Lite du P40 ou encore le Nova 5. Si la mémoire n’est pas encore mentionnée, cette nouvelle tablette devrait embarquer Android 10 AOSP avec en surcouche l’interface EMUI 10.1. On peut donc supposer qu’une fois de plus les services Google seront absents sur cette tablette. On devrait donc comme pour le P40 Pro ou encore le Mate Xs bénéficier du App Gallery de Huawei et de HMS pour l’ensemble de la tablette.

Toujours selon les informations obtenues, la Huawei MatePad 10.4 devrait offrir un écran d’une taille de 10.4 pouces. La tablette ne devrait pas être 5G par contre une version LTE devrait être proposée. Cependant, elle intégrera les dernières normes Wi-Fi et du Bluetooth 5.1. En revanche pas de mention concernant une éventuelle charge par induction pour la tablette.