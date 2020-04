La FCC prévoit d’exploiter la bande des 6GHz.

L’organisme de régulation des ondes, la FCC (Commission fédérale des communications) vient d’annoncer qu’elle venait de présenter un projet. Ce projet vise l’exploitation de la bande de fréquence des 6GHz et de la norme « Wi-Fi 6E ».

Ce n’est pas la première fois que l’on parle de cette gamme de fréquences des 6GHz. Cette gamme aurait pour objectif de permettre l’extension du Wi-Fi en plus du 2.4GHz et du 5GHz déjà largement exploité actuellement.

Ainsi, c’est le président de la FCC lui-même, Ajit Pai, qui a proposé mercredi les nouvelles règles en matière d’exploitation des ondes. Et le 6GHz permettrait devoir plus large pour la norme Wi-Fi. Une annonce qui bien évidemment a été applaudie par la Wi-Fi Alliance.

Ajit Pai souligne par ailleurs que :

« Des routeurs Wi-Fi aux appareils ménagers, l’utilisation quotidienne par les Américains d’appareils qui se connectent à l’Internet sur un spectre sans licence a explosé. « Cette tendance ne fera que se poursuivre. Cisco prévoit que près de 60 % du trafic mondial de données mobiles sera déchargé sur le Wi-Fi d’ici 2022. Pour faire face à cette augmentation de la demande de Wi-Fi, la FCC vise à augmenter l’offre de spectre Wi-Fi. Grâce à son initiative la plus audacieuse à ce jour : rendre la totalité de la bande de 6 GHz disponible pour une utilisation sans licence ».

Pour rappel, c’était déjà pour ces raisons que le 5GHz est arrivé sur nos box et routeurs Wi-Fi. En effet, avec l’explosion du Wi-Fi et son intégration dans les box opérateurs, la fréquence des 2.4GHz est largement exploitée. Et il est parfois compliqué de trouver un canal de libre.

Avec cette nouvelle bande de fréquence, le Wi-Fi pourrait donc couvrir en plus d’ondes. Si c’est validé, la nouvelle norme pourrait donc définitivement adoptée sous l’appellation Wi-Fi 6E. De son côté certains fabricant de puce comme Broadcom annonce qu’ils seraient déjà prêt à fabriquer les puces intégrant la norme Wi-Fi 6E.