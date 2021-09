Test : Fitbit luxe, un bracelet d’activité stylé.

La société Fitbit nous propose de tester le bracelet d’activité Fitbit luxe. Le bracelet d’activité pour le sport et le bien-être à la pointe de la mode :-). Voyons celui-ci en détail dans cet article…

Préambule.

Le monde des bracelets connectées est de plus en plus concurrentiel mais Fitbit, société qu’on ne doit plus présentée, s’est toujours démarquée dans le monde du fitness avec ses modèles. Il essaye de conquérir maintenant les personnes qui veulent faire du sport mais en toute élégance avec son Fitbit luxe. Une manière pour elle de cibler une nouvelle clientèle qui ne contente pas de faire du sport mais qui veut aussi avoir du style.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Bluetooth : 4.2

WiFi

Mesures : largeur : 17.53 mm hauteur : 32.36 mm épaisseur : 10.16 mm

Poids : 26.17 g

Ecran : taille : 0.76 » résolution : 124 * 206 px type : Amoled densité : 126 ppi

Anti-poussière et résistant à l’eau

Capteurs : rythme cardiaque oxygénation du sang accéléromètre

Suivi du sommeil

Autonomie : 5 jours

Temps de charge : 2h

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Cadran d’activité

Bracelet taille S et L

Chargeur USB

Guide de démarrage