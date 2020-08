ENS Covid-19 intégré à Android 11.

Google vient donc d’annoncer que la fonction appelée système de notification d’exposition ou ENS, développée pour le Covid-19 sera présente en natif dans Android 11. Cependant, Google souligne que celle-ci pourra fonctionner sans activer la fonction GPS de l’appareil.

Avec l’arrivée du Covid-19 cette année, les états ont du s’organiser pour enraillé la pandémie du virus qui a sévi un peu partout dans le monde. Ainsi, pour l’occasion, Google et Apple ont travaillé en étroite collaboration pour permettre aux développeurs de concevoir une application capable de communiquer entre 2 smartphones via Bluetooth pour envoyer une alerte quand une personne est en contact avec une personne positive au Covid-19.

Une demande issue des états et qui ne plait pas vraiment aux utilisateurs de smartphone soucieux de conserver leur vie privée.

ENS dans Android 11, oui, mais sous condition.

Ainsi, lors d’une mise à jour mineure, Apple et Google ont intégré leur code de développement permettant d’installer et de faire fonctionner des applications de ce type.

Si Apple avait d’ores et déjà intégré cela dans iOS 13, Google était encore occupé au développement dans Android 11.

Google joue en effet la carte de la sécurité des données et de la vie privée pour ses utilisateurs. Ainsi, l’entreprise vient d’annoncer que, si ENS est bien présent sous Android 11, il pourra fonctionner sans activer la localisation de l’appareil. Ou si vous préférez la fonction GPS sur votre smartphone. Une manière pour Google de garantir que toute application liée au Covid-19 installée ne vous suivra pas à la trace via le GPS de votre smartphone.

Ainsi, il sera désormais possible pour l’utilisateur de valider ou non la collecte des données. Plus précisément, des données de localisation de la part de l’application proposée par les états.