Creative Outlier Air V2, les nouveaux intra auriculaire de Creative débarquent.

Creative Technology annonce aujourd’hui le lancement des écouteurs Creative Outlier Air V2. Ces nouveaux venus viennent succéder aux écouteurs intraauriculaires sans fil Outlier Air. Le modèle le plus vendu de Creative.

Eh oui, si vous pensiez que nous ne vous parlerions plus d’écouteurs intra auriculaire, désolé. En effet, avec le boom du marché depuis plus de deux ans, on aurait cru que les constructeurs s’essouffleraient. Au lieu de cela, il n’en est rien. Les processeurs évoluent et les modèles aussi.

Creative Outlier Air V2, des nouveaux venus, mais pas tout à fait.

En effet, pour ces nouveaux écouteurs, la marque Creative, pionnier dans le monde de l’audio dédié à l’informatique, exploite son savoir-faire. Un savoir-faire qu’elle avait injecté dans les écouteurs Outlier Air.

Alors, ces nouveaux venus sont dotés de la technologie Bluetooth 5.0 et profitant des codecs audio aptX et AAC, ils sont également certifiés IPX5 pour l’étanchéité. Ainsi, grâce à la certification IPX5, ils pourront être mouillés sans aucun risque de mauvais fonctionnement.

Pour ce qui est de l’autonomie, Creative annonce jusqu’à 34 heures (12 heures par charge). À noter que ces nouveaux écouteurs sans fil de type True Wireless sont fournis avec un étui de rangement qui fait penser à un long tube.

Pour ce qui est de la qualité audio des écouteurs, Creative souligne qu’ils sont Super X-Fi READY. Par ailleurs, les écouteurs Creative Outlier Air V2 sont équipés de zones tactiles qui permettront d’accéder à certaines commandes comme changer de morceau musical, répondre à des appels ou même activer des assistants intelligents.

Creative Outlier Air V2, certification, technologie, sans fil…

Prix et disponibilité.

Les écouteurs Creative Outlier Air V2 sont disponibles au prix de 69,99 euros TTC.