Creative Zen Hybrid, le nouveau casque ANC de Creative.

Avec son Creative Zen Hybrid, un casque supra aural, le spécialiste de l’audio pour PC espère bien séduire le grand public. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il a équipé son casque de la technologie ANC.

Creative, ce nom résonne dans toutes les oreilles de ceux qui ont plus de 40 ans et qui s’intéressent à l’informatique ou qui ont un ordinateur chez eux. Et pour cause Creative fut la marque de référence en matière de carte audio dans les anciens PC de bureau. Depuis la marque n’a cessé de proposer des solutions audio tout en se diversifiant quelque peu. Cette fois, c’est une fois de plus dans le monde de l’audio portable avec un nouveau casque sans fil que la marque fait parler d’elle.

Creative Zen Hybrid, un casque supra aural et doté d’ANC hybride.

Ce casque est doté de la suppression active du bruit hybride qui adopte à la fois les systèmes d’annulation du bruit par anticipation et par rétroaction, et du mode ambiant qui laisse passer juste assez de son ambiant pour que vous restiez attentif à ce qui se passe autour de vous.

Un casque de type supra aural et qui est muni de haut-parleurs en néodyme de 40 mm qui sont eux-mêmes englobés par des coussinets assez épais en peluche pour bien épouser toute votre oreille. Le tout est accompagné d’un arceau réglable muni de mousse au niveau de la tête pour un meilleur confort. Le casque se plie au niveau des haut-parleurs pour en réduire l’encombrement lors du transport.

Test : CREATIVE Outlier AIR V2. Aujourd’hui je teste les écouteurs CREATIVE Outlier AIR V2. J’avoue avoir un petit faible pour cette marque qui m’a accompagné toute mon enfance où je bricolais mon vieux PC de bureau 386…

Pour ce qui est de l’intégration de la technologie ANC alias Active Noise Cancelling ou pour les moins anglophones suppression active du bruit, Creative se targue d’annuler jusqu’à 95 % des bruits ambiants grâce à la suppression active du bruit hybride, une technologie combinant les techniques d’annulation du bruit par anticipation et par rétroaction qui utilise un total de 4 micros fonctionnant en tandem pour capter les bruits environnants et les annuler.

En outre, le casque est équipé d’un bouton qui permettra de sélectionner le mode ANC ou non. Si le casque est doté de micros pour l’ANC, il est aussi doté d’un micro intégré qui permettra de prendre ou passer des appels téléphoniques. Pour une écoute longue durée, le constructeur annonce que ce casque est en mesure d’offrir une autonomie jusqu’à 27 heures avec ANC et jusqu’à 37 heures sans ANC. La recharge quant à elle se fera via un câble USB-C en 1 heure et demie pour une pleine charge. Notons au passage que Creative annonce une autonomie de 5 heures après seulement 5 minutes de charge.

Casque sans fil ou filaire, au choix.

Le casque veut mettre tous les atouts de son côté. Ainsi, il est équipé de Bluetooth 5.0 et supporte les codecs SBC, AAC et les profils A2DP, AVRCP et HFP, il est compatible également avec les assistants comme Siri et Google Assistant. Cependant, pour ceux qui le souhaitent, le casque peut aussi être utilisé avec un câble audio de type Jack 3.5mm d’une longueur de 1.2 mètre. Le tout dans un casque d’un poids de 271 grammes et qui propose une taille de 160 x 80 x 205 mm

Prix et Disponibilité.

Le caque de Creative est d’ores et déjà disponible au prix de 109.99€. Actuellement le casque est uniquement disponible en blanc.