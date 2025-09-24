8BitDo® Ultimate 3‑Mode Controller : entre innovation et hommage

Depuis quelques années, le constructeur 8BitDo® étoffe son catalogue de manettes alternatives avec des modèles à la fois techniquement ambitieux et respectueux de l’esprit des joueurs. Le Ultimate 3‑Mode Controller incarne cette démarche : à la croisée du design rétro et des technologies modernes, il se pose comme le premier contrôleur Xbox sans fil sous la marque 8BitDo®. Dans le cadre d’une collaboration avec Rare Ltd., ce modèle sort en édition spéciale 40ᵉ anniversaire, illustrant le lien entre nostalgie et performance.

Cette édition spéciale Rare 40ᵉ anniversaire reprend les codes visuels chers au studio : une robe bleue et dorée, des motifs inspirés des univers emblématiques (Sea of Thieves, Banjo-Kazooie, etc.), et de petits clins d’œil (Easter eggs) disséminés ça et là. En plus de son apparence, cette version marque l’entrée de 8BitDo dans le domaine des contrôleurs Xbox sans fil, un territoire jusqu’ici peu exploré par la marque. L’édition est officiellement licenciée par Xbox et Rare, ce qui rassure quant à la compatibilité et à la légitimité du produit.

Trois modes de connexion, selon l’usage

Le cœur du Ultimate 3‑Mode repose sur la polyvalence de ses modes de connexion. Il supporte :

le mode câblé (USB‑C) pour Xbox et PC

le mode sans fil 2,4 GHz (dongle) pour PC et compatibles Xbox, via la station de charge incluse

le Bluetooth pour les appareils Apple et Android

A relire : 8BitDo Retro R8 Mouse : la souris rétro qui booste votre setup gaming Les amateurs de rétro-gaming peuvent se réjouir : la marque 8BitDo continue d’étoffer son catalogue avec un accessoire au design familier mais aux performances bien actuelles. Avec la 8BitDo Retro R8 Mouse…

Ce triptyque assure une compatibilité étendue : consoles Xbox, PC Windows, iOS, macOS, Android, etc. Toutefois, la connexion sans fil pour Xbox n’est pas via la norme Xbox Wireless native, mais via le dongle 2,4 GHz proposé. Certains tests soulignent que le fonctionnement sans fil sur Xbox peut être limité aux modes câblé ou via dongle, selon les firmwares et compatibilités.

Composants haut de gamme pour durabilité et précision

À l’intérieur du concept, 8BitDo a misé sur des technologies robustes :

des joysticks à effet Hall pour minimiser le phénomène de drift, souvent redouté sur les manettes

des impulse triggers de style Xbox , combinant retour haptique et sensibilité ajustable

des bumpers et une croix directionnelle (D‑pad) métallique et tactile , avec une réponse “clicky” recherchée

deux boutons arrière (paddles) modulables, utiles pour les jeux exigeants

intégration à l’environnement Ultimate Software X pour paramétrer la cartographie, la sensibilité des sticks/triggers, les vibrations, les macros…

Dans les tests, le rendu des bumpers est particulièrement salué pour sa réponse franche et agréable, un ressenti peu commun à ce niveau de prix.

Autonomie, ergonomie et latence

Sur le plan pratique, le Ultimate 3‑Mode embarque une batterie Li‑ion 1000 mAh, promettant jusqu’à 20 heures d’utilisation après environ 4 heures de charge. Il est livré avec une station de charge qui fait aussi office de dock, permettant de poser le contrôleur et de le recharger automatiquement tout en maintenant la connectivité.

Concernant la latence, les résultats observés sur PC (Windows) sont les suivants :

câblé : latence très faible

dongle 2,4 GHz : latence légèrement plus élevée

Bluetooth : la connexion la plus lente parmi les trois modes

Cela suggère que le modèle 3‑Mode est optimisé pour des usages plus polyvalents et robustes que les versions antérieures 2,4 GHz.

Place sur le marché, atouts & limites

Avec un prix constructeur autour de €79,99 / £69,99, l’édition Rare pourrait justifier une légère prime, compte tenu de sa valeur sentimentale pour les fans du studio.

Ses atouts majeurs sont la polyvalence (trois modes de connexion), des composants de qualité (joysticks à effet Hall, impulse triggers), et une personnalisation poussée via le logiciel. En contrepartie, l’absence de la norme Xbox Wireless native pour la connexion sans fil à la console pourrait décevoir certains puristes. De plus, dans la pratique, le mode Bluetooth reste le plus lent, ce qui peut limiter son usage dans certains jeux exigeants. Enfin, comme toute manette avancée, la réussite dépendra du firmware et des mises à jour logicielles — un domaine où 8BitDo a déjà montré une certaine assiduité.

Récapitulatif technique

Compatibilité : Xbox Series X|S, Xbox One, Windows (10+), Android, iOS, macOS

Modes de connexion : USB‑C (fil), 2,4 GHz (dongle), Bluetooth

Technologies de contrôle : joysticks Hall effect, impulse triggers, bumpers “clicky”, D‑pad métallique

Boutons supplémentaires : 2 paddles arrière

Logiciel associé : 8BitDo Ultimate Software X (reprogrammation, macros, profils)

Autonomie : 20 heures, recharge en ~4h, batterie 1000 mAh

Dimensions / poids : environ 147 × 104 × 61,5 mm, 250 g

Points faibles : pas de norme Xbox Wireless, latence Bluetooth plus élevée, dépendance aux mises à jour firmware

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

