Redkey va lancer des aspirateurs à eau et à sec qui simplifient le nettoyage des sols.

Les bons designs sont bénéfiques pour la vie des gens. Après l’aspirateur pliable sans fil F10 et la serpillière électrique M1 de Redkey, le grand fournisseur asiatique d’appareils de nettoyage Redkey est sur le point de lancer l’aspirateur eau et poussière W12 en Europe.

Toujours un peu plus que les autres », tel est le principe de Redkey en matière de conception de produits. En tant que marque tardive et innovante, Redkey sait que seuls de bons produits peuvent l’aider à se frayer un chemin jusqu’au sommet.

Avoir une longueur d’avance sur les autres et répondre aux besoins aigus des utilisateurs

Il y a peu, l’aspirateur pliable Redkey F10 a été lancé. La tige d’extension pliable innovante permet à l’aspirateur de nettoyer sous les meubles. Vous pouvez même nettoyer les angles morts sous votre lit ou les coins de la moquette sans vous pencher grâce à la fonction pliable. Il protège le dos et convient aux personnes âgées et aux femmes enceintes…. Le balai à franges étant une procédure de nettoyage irremplaçable, Redkey M1, un balai à franges électrique avec un réservoir d’eau et une fonction d’autonettoyage, est né. Les conceptions intelligentes ont permis de faire un grand pas en avant dans les caractéristiques du produit. Redkey F10 et M1 ont été plébiscités par les consommateurs qui ne tarissent pas d’éloges à leur sujet.

Redkey ne s’est pas arrêté là. Les concepteurs ont découvert qu’une grande partie de l’alimentation des Européens et des Asiatiques occidentaux est constituée de confitures, de spaghettis, etc. Ces aliments ne peuvent pas être nettoyés par des aspirateurs. Les gens ont désespérément besoin d’un nouvel outil de nettoyage pour ces déchets humides.

Les besoins des utilisateurs sont la responsabilité et l’opportunité de Redkey. Après une année d’enquête et d’innovation technologique, Redkey a créé l’aspirateur multifonctionnel Redkey W12 qui peut changer le paysage du nettoyage des sols. Redkey W12 combine l’aspirateur et la serpillière électrique. Les utilisateurs n’ont pas à séparer les déchets secs et humides lors du nettoyage. La fonction d’autonettoyage simplifie également le processus de nettoyage.

Actuellement, l’aspirateur sec et humide W12 a passé les derniers tests et est prêt à être lancé.

Redkey W12 change la façon traditionnelle de nettoyer les sols

La façon de nettoyer les sols va être révolutionnée avec la sortie du Redkey W12. Nettoyer à la main, passer l’aspirateur, humidifier la serpillière, passer la serpillière, nettoyer la serpillière… toutes ces étapes complexes ne font plus qu’une – en utilisant l’aspirateur eau et poussière W12. Pour la plupart des familles, l’aspirateur sans fil et les serpillières traditionnelles seront remplacés par le Redkey W12 à l’avenir », estime le concepteur en chef de Redkey.

Par rapport aux aspirateurs traditionnels, le Redkey W12 utilise de l’eau propre pour passer la serpillière sur toute sa longueur, il nettoie les déchets secs et humides, et il ne soulève pas de poussière. Par rapport aux serpillières traditionnelles, Redkey W12 frotte le sol des milliers de fois par minute pour éliminer efficacement les taches. Et la fonction d’auto-nettoyage est beaucoup plus facile et efficace que le lavage à la main du pad de la serpillière. Lorsque vous videz le réservoir à déchets, vous pouvez jeter la poussière, les cheveux, les sources, les spaghettis et autres déchets dans les toilettes.

Ce qui est encore plus révolutionnaire, c’est le fait que Redkey W12 rend le nettoyage domestique amusant. Certains des premiers utilisateurs ont déclaré : « Utiliser Redkey est aussi facile que de promener son chien » et ils ont été « libérés des tâches ménagères ». Et une dame a déclaré : « Mon mari est tombé amoureux des tâches ménagères grâce à cette nouvelle façon de nettoyer ».

Redkey : des fonctionnalités innovantes pour offrir « la meilleure expérience ».

Redkey est un fournisseur d’appareils ménagers innovants qui s’efforce d’améliorer la vie de ses clients. Redkey se concentre sur le développement et la production de qualité. Sa mission est de concevoir des appareils de nettoyage dotés de différentes caractéristiques pour répondre aux différents besoins des gens.

Redkey propose des solutions de nettoyage simples et efficaces à des prix raisonnables afin que les gens puissent tomber amoureux du nettoyage. Redkey propose ses produits sur ALiExpress.