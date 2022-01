OnePlus 10 Pro, le nouveau haut de gamme de OnePlus.

OnePlus a annoncé la semaine dernière la sortie de son OnePlus 10 Pro sur son territoire, à savoir en Chine. Un nouveau téléphone qui se veut être le nouveau haut de gamme de la marque.

OnePlus a donc dévoilé son nouveau porte-étendard. Un smartphone qui arrive un les derniers composants du marché comme le processeur Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 gravé en 4mm.

OnePlus 10 Pro, un module photo de deuxième génération.

Alors, pour ce nouveau venu, il semblerait que la marque asiatique ait décidé de mettre en avant les performances photo du smartphone. Ainsi, la marque nous déclare :

« Le OnePlus 10 Pro dispose d’un éventail de nouvelles fonctionnalités photo, qui sont le fruit de notre partenariat unique à long terme avec le légendaire fabricant d’appareils photo Hasselblad ».

Pete Lau, le fondateur de OnePlus ajoute :

Le OnePlus 10 Pro est notre flagship le plus complet à ce jour, grâce au module photo Hasselblad pour mobile de deuxième génération combiné aux performances exceptionnelles et à la recharge la plus rapide jamais proposée sur un smartphone OnePlus.

Ainsi, la marque semble avoir décidé de miser sur la partie photo de son nouveau smartphone. ET on retrouve parmi les différentes fonctionnalités, des fonctions comme la solution OnePlus Billion Color, qui permet d’appliquer l’étalonnage naturel des couleurs avec Hasselblad à plus d’un milliard de couleurs.

OnePlus annonce également la possibilité de prendre des photos et de les sauvegarder au format RAW et même au format RAW+. La vidéo n’est pas en reste non plus. Le OnePlus 10 Pro peut également prendre des vidéos avec la possibilité de régler des paramètres tels que l’ISO, la vitesse d’obturation et la balance des blancs avant et pendant la capture vidéo.

A relire :OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, édition spéciale. Avec son OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, OnePlus renoue avec sa tradition de s’associer avec un partenaire pour proposer un smartphone « collector ». Cette fois, la marque a opté pour…

Le module photo du OnePlus 10 Pro arbore également un nouveau capteur ultra grand-angle offrant un champ de vision de 150°. Le module photo ultra grand-angle du OnePlus 10 Pro dispose en outre d’un nouveau mode Fisheye.

Et pour le reste ?

Pour le reste, le OnePlus 10 Pro hérite d’un processeur Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm), de 128 Go de mémoire de stockage et de 8Go de mémoire vive. L’écran quant à lui est un écran LTPO2 AMOLED 6.7 pouces Corning Gorilla Glass Victus offrant une résolution de 1440 x 3216 pixels.

Prix et Disponibilité.