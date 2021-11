Nouveau Mercedes-AMG SL, CarPlay et Android Auto inclus !

Avec le nouveau Mercedes-AMG SL, le constructeur allemand renouvelle son produit phare en matière de coupé sportif performant. Une nouvelle édition qui renoue avec ses racines avec une capote en tissu classique et un caractère sportif.

Mercedes-AMG, derrière ce nom se cache pour tous ceux qui sont fans de voiture de sport, la puissance allemande à l’état pur. Si à cela vous ajoutez la dénomination « SL », vous avez ce qui se fait de plus puissant en termes de coupé sport chez le constructeur allemand.

Nouveau Mercedes-AMG SL, moteur V8 biturbo AMG de 4,0 litres.

Alors, bien sûr, nous allons vous parler connectivité, Bluetooth, CarPlay, smartphones…mais avant un peu d’infos automobiles ne fait pas de mal pour présenter cette nouvelle venue chez Mercedes-AMG. Ainsi, sachez tout d’abord que ce nouveau modèle s’est encore quelque peu affiné et propose un look encore plus rond à l’arrière.

Alors, oui le coupé sportif Mercedes-AMG SL propose 2x 2 places. Mais bon, à l’arrière, il ne faudra pas être grand ou gros. Après tout elle n’a pas non plus cette vocation. Et en terme de performances, le constructeur automobile a opté pour une motorisation V8 biturbo AMG de 4,0 litres avec en sortie en France le SL 63 4MATIC+ équipé d’un moteur V8 AMG.

Puissance et performances.

Comme on vous l’a signalé, le moteur embarqué est un V8 biturbo AMG de 4,0 litres qui consomme en cycle mixte de 12,7 à 11,8 l/100 km. Une consommation plus que correcte quand on sait que ce moteur libère tout de même 585 ch et fournit un couple maximal de 800 Nm. Et ce, dans un régime allant de 2 500 à 4 500 tr/min. Pour les démarrages, sachez que le 0 à 100 km/h ne prend que 3,6 secondes. Pour ce qui est de la vitesse maximale, elle est de 315 km/h.

Intérieur design et connecté.

Le design du tableau de bord inclut la conception de l’écran central réglable sur la console centrale. En outre, on sent bien que le tout est centré sur le conducteur.

« Le système d’infodivertissement MBUX de série offre le choix entre plusieurs styles d’affichage spécifiques et différents modes »

Déclare le constructeur.

Ainsi, ce nouveau modèle exploite pleinement les solutions d’infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience) de la marque avec une connectivité à son sommet.

De fait, outre la possibilité d’accéder à votre Mercedes-AMG SL depuis votre smartphone pour retrouver une multitude d’informations ou d’options, comme la localisation de la voiture, le verrouillage à distance, la mise en route du chauffage, le constructeur a pensé aux utilisateurs de smartphone.

Concrètement, la voiture intègre donc Apple CarPlay et Android Auto de manière à retrouver toutes vos applications directement sur l’écran de contrôle de la voiture. Et ce via sans-fil. De même le dispositif mains libres via la connexion Bluetooth et la radio numérique (DAB et DAB+) est également présent.

Grâce à la navigation avec Live Traffic Information et à la communication Car-to-X, les véhicules en réseau échangent des informations sur les événements du trafic. De la sorte, vous pourrez profiter des informations fournies par les autres possesseurs de véhicule de la marque.