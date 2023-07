nRF7002, la nouvelle puce dotée de Wi-Fi 6 de Nordic Semiconductor.

Avec cette nouvelle puce nRF7002, le spécialiste norvégien intègre désormais une solution Wi-Fi 6 à ses solutions de circuits imprimés et ajoute ainsi une dimension supplémentaire en matière de solution Wi-fi pour des équipements de type IoT.

Nordic Semiconductor est une entreprise norvégienne spécialisée dans la conception de circuits intégrés sans fil. Elle est reconnue pour ses solutions innovantes de connectivité, notamment dans le domaine des communications à courte portée telles que le Bluetooth Low Energy (BLE) et le Zigbee. La société joue un rôle majeur dans l’essor des technologies de l’Internet des objets (IoT). Cette fois le constructeur de puce s’ajoute du Wi-Fi 6.

nRF7002, du Wi-Fi 6 et une compatibilité avec la technologie Matter.

Cette nouvelle puce nRF7002 Wi-Fi 6 a pour objectif d’être un circuit intégré complémentaire, offrant une connectivité Wi-Fi et une localisation basée sur le Wi-Fi. Il est conçu pour être utilisé avec les séries Bluetooth nRF52® et nRF53® existantes de Nordic Systèmes sur puce (SoC) et systèmes cellulaires IoT en boîtier (SiP) de la série nRF91®.

De cette manière, cette nouvelle puce entend permettre aux intégrateurs une solution complète en matière de technologie sans fil.

A relire : Une nouvelle puce SoC chez Nordic Semiconductor. La société annonce l’arrivée de sa nouvelle puce Bluetooth et 2.4GHz SoC baptisée avec la référence « nRF51822 ».

Cette nouvelle puce est la première de son genre au sein de Nordic Semiconductor qui s’engouffre ainsi dans le Wi-Fi alors que jusqu’) présent la marque proposait avant tout des solutions Bluetooth.

La marque n’est pas peu fière et souligne que :

Avec le Wi-Fi 6, nous apportons des avantages supplémentaires aux applications IoT, notamment des gains d’efficacité supplémentaires qui prennent en charge la longue durée de vie, fonctionnement Wi-Fi sur batterie.

Avec cette nouvelle puce, la marque couvre ainsi toutes les technologies sans fil comme le Bluetooth, Matter et désormais le Wi-Fi 6.

Prix et Disponibilité.

Bien évidemment cette puce est avant tout destinée aux entreprises qui souhaitent concevoir des produits dans lesquels les technologies sans fil seront intégrées. Le prix de la puce peut varier selon le nombre d’unités, mais Nordic Semiconductor propose sur son site, un listing de prix avec un prix commençant à €4.39/unité par achat de dix mille pièces.