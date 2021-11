Le nouveau ŠKODA KAROQ bientôt dévoilé.

Le constructeur tchèque annonce l’arrivée de la nouvelle ŠKODA KAROQ d’ici la fin du mois. Un SUV qui a la cote chez ŠKODA et pour cause ce modèle est la seconde vente mondiale de la marque. Un nouveau venu qi sera lui aussi connecté.

ŠKODA a su grimper les échelons et devenir une marque sur laquelle il faut compter depuis le rachat par le groupe VW. Et parmi tous ses modèles, le KAROQ, qui a été mis sur le marché en 2017, à la cote auprès du grand public.

Il faut dire que le modèle joue dans la catégorie qui marche le mieux dans le segment de l’automobile en ce moment, à savoir celui des SUV.

ŠKODA KAROQ, un succès qui a surpris la marque.

Car oui, ce modèle a su se vendre en l’espace de 4 ans à plus de 500 000 exemplaires. En outre au premier semestre 2021, il a été le SUV le plus vendu de ŠKODA et le deuxième modèle le plus populaire de la marque, derrière l’OCTAVIA.

Mais après quatre ans, il était temps pour la marque de remettre son SUV au gout du jour pour ne pas qu’il devienne trop « has been » fasse à la concurrence toujours de plus en plus rude dans un segment qui a la cote auprès du grand public.

ŠKODA KAROQ, plus de connectivité ?

Avec l’arrivée de ce nouveau modèle fin novembre, il y a de fortes chances que ŠKODA poursuive dans sa lancée en matière de connectivité sur ce modèle. Pour information, le modèle actuel hérite déjà la technologie ŠKODA Connect.

Ce système permet à l’automobiliste d’accéder à différentes fonctions en ligne et notamment la possibilité de contrôler la voiture à distance depuis sons smartphone. Pour cela, tout passe par le système que le constructeur nomme « SmartLink+ ». La connexion entre votre téléphone et le tableau de bord de la voiture peut se faire via Apple CarPlay, Android Auto ou encore MirrorLink et SmartGate.

SmartGate est un système qui utilise le Wi-Fi pour envoyer des données du véhicule à un appareil connecté. Il permet aussi d’accéder à pas moins de 40 spécifications de télémétrie depuis le téléphone via l’application ŠKODA OneApp.