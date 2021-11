Mise à jour du tracker GPS d’Invoxia.

Bonne nouvelle pour tous les possesseurs du tracker GPS d’Invoxia. Celui-ci subit une mise à jour et apporte son lot de nouvelles fonctionnalités. Parmi ces nouveautés, le constructeur annonce le Mode Alerte Intelligente.

Invoxia propose depuis quelques années maintenant un tracker GPS équipé de Bluetooth, de Wi-Fi et de la technologie LoRa. Cette fois la marque annonce une nouvelle mise à jour qui apporte plus de facilités et plus d’interactivité.

tracker GPS d’Invoxia, petit et discret.

Le tracker GPS d’Invoxia n’utilise pas de carte SIM mais passe par le réseau basse consommation LoRa® Objenious. Compact, il ne pèse que 30 grammes pour une taille de 105 x 27 x 9.5mm. Il embarque une batterie rechargeable de 300mAh qui lui confère une autonomie de plusieurs mois.

La particularité est qu’il ressemble une batterie externe pour smartphone. Il pourra se glisser dans un sac, le coffre d’une voiture…

Grâce à l’association du Bluetooth, du LoRa, du Wi-Fi et du GPS, Invoxia annonce une précision hors pair de son appareil. Un tracker GPS qui pourra être couplé à votre smartphone au travers d’une application compatible iOS 12 et Android 5 Lollipop ou plus récent.

A lire également :Nouveau tracker GPS pour votre enfant chez Invoxia. La société Invoxia, plus connue au départ pour ses produits dans la téléphonie se diversifie et présente cette fois un tracker GPS pour enfant sous la forme d’un porte-clés.

Mode Alerte Intelligente et Mode Perdu.

Le fabricant annonce ainsi une mise à jour et l’ajout de ces nouvelles fonctionnalités.

« Grâce au Mode Alerte Intelligente, il empêche les tentatives de vol et les dégradations sans déranger l’utilisateur avec des alertes intempestives. Lorsque l’utilisateur monte dans sa voiture ou sur sa moto, par exemple, avec le Mode Alerte Intelligente activé et son smartphone à proximité, le conducteur ne recevra plus de notifications inopportunes susceptibles de le distraire pendant son trajet. »

Pour ce qui est du « Mode Perdu », la fonction est simple. Une fois activé, le tracker GPS d’Invoxia augmente la fréquence de localisation et la précision de votre Tracker. Une fonction qui pourra être utile en cas de vol et qui permettra d’avoir un meilleur suivi des déplacements de l’appareil.

Prix et Disponibilité.

Le tracker GPS d’Invoxia est disponible en France au prix de 99€ avec abonnement au réseau basse consommation LoRa® de 3 ans inclus, sur invoxia.com et sur Amazon.