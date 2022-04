Nouveau SKODA KAROQ, du SUV ULTRA-connecté.

Volkswagen lance son Nouveau SKODA KAROQ. Le SUV de la marque du groupe allemand annonce un renouvellement avec Un langage esthétique ŠKODA plus raffiné et une connectivité encore plus importante.

Ainsi, aujourd’hui le groupe allemand Volkswagen qui a dans son giron la marque SKODA annonce une nouveauté de taille dans le secteur du SUV. Effectivement, la marque SKODA renouvelle son SUV fétiche et lui ajoute les dernières technologies issues du secteur de l’automobile.

Nouveau SKODA KAROQ, plus propre et plus design.

Le modèle à succès de la marque reçoit une mise à jour importante pour cette année 2022. L’occasion pour le groupe allemand de rajeunir son SUV.

Ainsi, cette nouvelle édition hérite de phares matriciels Full LED disponibles en option pour la première fois. En outre, niveau design, la marque annonce une calandre plus large et hexagonale. En outre les boucliers avant et arrière sont eux aussi restylés. Il en est de même pour les phares et feux arrière LED plus fins.

Des détails qui selon Skoda permettent au SUV avec ce nouvel aérodynamisme d’afficher désormais un coefficient de traînée (Cx) de 0,30 et des émissions de CO2 réduites en conséquence.

Design intérieur revu pour plus de finitions.

Au cœur de la voiture, un look intérieur défini par de nouvelles options de finitions décoratives et d’habillages, qui peuvent être fabriqués à partir de matériaux durables. Par exemple, le pack Eco propose un revêtement des sièges qui est en partie conçus à partir de bouteilles en PET recyclées.

Connectivité : entièrement numérique et toujours connecté.

Ce nouveau venu embarque ce qui se fait de top en matière de connectivité automobile. Ainsi, en plus du système audio Swing d’entrée de gamme avec son écran de 6,5 pouces, il est possible de choisir parmi trois systèmes supplémentaires de la plate-forme d’infodivertissement modulaire de troisième génération du Groupe Volkswagen.

On notera la présence de la radio numérique DAB et du système et de services en ligne mobile ŠSKODA Connect. Accessible grâce à une eSIM, votre nouveau SKODA KAROQ reste ainsi connecté.

Le Virtual Cockpit est doté de série d’un écran de 8 pouces. Pour les plus exigeants, un écran plus grand de 10,25 pouces est proposé en option.

La carte eSIM de la voiture permet non seulement d’offrir des services d’infodivertissement, mais aussi d’accéder à sa voiture depuis l’application ŠKODA Connect sur son smartphone.

La marque nous souligne que :

L’assistant vocal numérique Laura, qui – s’appuyant sur des données en ligne – comprend 15 langues. Il sera à même d’interagir sur certaines fonctionnalités. Le système Amundsen offre également une fonction de navigation et un point d’accès Wi-Fi.

Enfin, les smartphones peuvent être couplés aux systèmes d’infodivertissement de la voiture grâce à la technologie Wireless SmartLink, Android Auto ou Apple CarPlay. Le tout sans câble. Le nouveau SKODA KAROQ propose également une charge par induction à votre smartphone lorsqu’il est placé dans la Phone Box optionnelle.