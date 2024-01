Le Nouveau Kia Sorento 2024 embarque Android Auto™ et Apple CarPlay™.

Bonne nouvelle pour les adapte de la marque Kia, le tout nouveau SUV Kia Sorento 2024 arrive en Europe et se veut toujours plus connecté. En effet, cette nouvelle édition 2024 est équipée d’Android Auto™ et Apple CarPlay™ et de bien plus encore.

Les véhicules sont de nos jours de plus en plus équipés d’électronique et connectés. Si l’arrivée du Bluetooth était une première il y a plusieurs années pour ne pas dire des décennies, désormais la symbiose avec le smartphone est encore plus présente avec Android Auto™ et Apple CarPlay™.

Kia Sorento 2024, hybride et connecté.

Alors, avant tout forcément qui dit nouveau modèle en Europe, dit forcément Hybridation ou électrification. ET le nouveau SUV de la marque KIA n’échappe pas à la règle. Ainsi, ce nouveau venu est proposé en version Hybride Rechargeable BVA6. Il embarque au choix un moteur 1.6 T-GDi 252 ch 4×4 ou 1.6 T-GDi 265 ch 4×4.

Pour ce qui est de la partie tech, ce nouveau venu embarque un écran central tactile couleur d’une taille de 8″ associé à un écran d’instrumentation 100% digital d’une taille de 12.3 pouces.

Connectée en tout point

LA voiture qui est connectée est dotée d’une compatibilité avec Android Auto™ et Apple CarPlay™ de manière à pouvoir utiliser vos applications préférées comme Waze par exemple directement sur l’écran central.

Le SUV est également associé au Cloud Kia et avec l’application Kia Connect, il est possible pour le propriétaire de la voiture d’accéder à différentes fonctions comme la localisation de la voiture, la fermeture des portes à distance depuis le smartphone ou encore contrôler l’état de recharge de votre véhicule. Il sera également possible de planifier un itinéraire à la maison pour l’envoyer ensuite vers le GPS de la voiture.

Prix et Disponibilité.

Le Kia Sorento 2024 est disponible à partir de 50 000€ ou à partir de 597 € TTC/mois avec un 1er LOYER DE 7 500 € (Financement en LLD sur 49 mois et 60 000 km).