Yamaha R-N2000A, le nouvel ampli de la marque compatible MusicCast.

Avec son Yamaha R-N2000A, Yamaha annonce la sortie d’un nouvel ampli-tuner réseau dédié aux intérieurs des passionnés de musique. Un nouvel ampli-tuner réseau qui étoffe la gamme de ses appareils compatible avec son système Multiroom MusicCast.

Yamaha fait partie des poids lourds dans le monde de l’audio grand public et de qualité. La marque est connue pour la qualité de ses produits audio auprès des mélomanes. Qu’il s’agisse de ses enceintes audio de salon ou de ses amplificateurs et chaine hi-fi.

Avec l’arrivée de la musique digitale, le constructeur a très vite adapté ses produits aux nouveaux usages des clients en matière de musique.

Yamaha R-N2000A, un ampli moderne avec un look rétro.

Et oui, si dans certains créneaux de la mode ou de l’immobilier nous en sommes à un côté « Vintage », Yamaha joue aussi la carte du moderne avec une touche de rétro pour ce nouvel ampli-tuner réseau. Et cela se traduit par le fait que la partie centrale s’affiche non pas à la manière d’un écran digital unique, mais bien avec deux « écrans » avec des aiguilles comme les anciens tuners radio AM/FM. Ainsi, la façade affiche de superbes Vumètres pour découvrir la dynamique de la musique et un écran LED organique haute définition indiquant l’entrée utilisée et le volume.

L’ampli-tuner réseau est en outre équipé de la technologie originale de calibrage automatique de Yamaha, YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer).

« L’YPAO corrige les façons dont le son est entendu en raison des caractéristiques acoustiques de la pièce causées par les matériaux, la forme, la taille de la pièce et le mobilier. »

Nous confie la marque.

Des détails qui font la différence.

Les pieds de l’ampli-tuner réseau sont directement soudés sur le châssis pour éviter ainsi, toute vibration indésirable. De plus, Yamaha a utilisé efficacement le concept de mise à la terre mécanique utilisé dans leur modèle hi-fi phare.

En outre, l’ampli-tuner réseau Yamaha R-N2000A intègre une solution Wi-Fi qui lui permet d’utiliser pleinement la technologie Multiroom MusicCast propre à Yamaha. Une technologie qui permet à l’ampli-tuner réseau de se connecter à tous les autres équipements de la marque présents aussi sur le même réseau Wi-Fi. Ainsi, il sera possible au client d’accéder à des services en ligne tels que Qobuz, Deezer, Amazon Music HD, Spotify et d’autres.

Pour ce qui est des connecteurs d’entrée et sortie on retrouve du RCA, une fonction USB-DAC haute performance, un connecteur HDMI compatible ARC (Audio Return Channel). Enfin pour les enceintes on retrouve aussi des connecteurs à visser.

Prix et Disponibilité.

L’ampli-tuner réseau R-N2000A sera commercialisé au mois de novembre 2022. Pour ce qui est de son prix, le constructeur ne nous a encore rien dévoilé.