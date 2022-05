OnePlus Nord Buds, des écouteurs Intra auriculaires True Wireless.

Les OnePlus Nord Buds ont fait leurs apparitions en même temps que la sortie officielle des deux smartphones OnePlus Nord 2T 5G et OnePlus Nord CE 2 Lite 5G de la marque. Des écouteurs qui ouvrent une porte de plus pour devenir le premier produit audio de la série OnePlus Nord.

Fin de la semaine passée, OnePlus a présenté comme il nous l’avait annoncé la sortie de nouveaux produits. Et si tout le monde a été inspiré par les nouveaux smartphones de la gamme OnePlus Nord, nous avons décidé de notre côté de vous parler d’un troisième produit présenté. Ce produit ce sont les nouveaux écouteurs intra-auriculaire sans fil de la marque.

Test: Oneplus Nord 2 Pac-Man Edition Le OnePlus Nord est sorti en juillet 2021 mais nous revient ici avec une édition spéciale, le OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition Une façon de donner un coup de jeune a son…

OnePlus Nord Buds, des intra auriculaire de plus sur le marché ?

Alors, bien sûr vous allez nous dire que ce n’est plus une nouveauté et que c’est presque devenu une habitude chez les constructeurs de smartphone. Nous proposer leurs écouteurs sans fil de type intra-auriculaire, lors de la sortie d’un nouveau smartphone. Et vous n’auriez pas tort.

Bref, ces OnePlus Nord Buds de chez OnePlus sont équipés de transducteurs dynamiques en titane de 12,4 mm. Comme pour les autres écouteurs intra auriculaires de OnePlus, les OnePlus Buds Z2, ceux-ci supportent Dolby Atmos pour offrir un rendu plus 3D et immersif. Les Nord Buds sont également munis de 4 microphones. Ces microphones filtrent les bruits de fond indésirables pendant les appels pour un meilleur rendu du son pour l’interlocuteur qui se trouve de l’autre côté de l’appel. Les nouveaux écouteurs intra auriculaires sans fil True Wireless de OnePlus bénéficient en outre d’algorithmes de réduction du bruit alimenté par une IA. Mais aussi au travers d’une conception mécanique qui réduit le bruit du vent. De plus, les écouteurs ont droit à la certification IP55 contre l’eau et la sueur, et disposent d’un nano-revêtement hydrophobe résistant à la sueur qui protège de la corrosion.

Bluetooth et autonomie.

Évidemment, comme tous les écouteurs intra-auriculaire sans fil actuels, les OnePlus Nord Buds bénéficient de la dernière technologie Bluetooth pour un appairage facile avec votre smartphone, tablette ou ordinateur portable. Du Bluetooth 5.2 qui offre un mode de latence ultra-faible qui réduit la latence à 94 ms. Les utilisateurs de OnePlus peuvent profiter de la fonction OnePlus Fast Pair pour connecter instantanément les Nord Buds à leur appareil.

Pour ce qui est de l’autonomie, la marque annonce jusqu’à 30 heures de lecture combinée sur une seule charge et une autonomie de 5 heures après seulement 10 minutes de charge.

Prix et Disponibilité.

Les OnePlus Nord Buds seront disponibles dès le 24 mai au prix de 49 € dans le coloris « Black Slate ». À noter qu’il est possible de précommander les écouteurs dès le 19 mai sur le site de la marque.