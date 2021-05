Mercedes CLS Coupé, attention, le nouveau modèle est arrivé chez le constructeur allemand avec un look encore plus sportif et agressif et toujours autant connecté avec notamment son « Pack Connectivité ».

Mercedes fait partie de ce que l’on appelle dans le monde de l’automobile, un des constructeurs Premium. Il faut dire que la marque allemande a su se taille une solide réputation dans le secteur de l’automobile.

En outre, depuis quelques années avec l’arrivée de la nouvelle Classe A et son look ultra moderne, Mercedes s’est offert une nouvelle ligne, un nouveau physique qui en fait une berline, mais une berline classe et pas pépère.

La nouvelle Mercedes CLS Coupé poursuit cette lignée.

Le constructeur allemand a toujours la cote auprès de ceux qui aiment les belles voitures. En outre, le Mercedes CLS Coupé est un modèle qui a su séduire le grand public. Il était donc normal que la marque revienne cette année avec un relifting de son modèle.

Ce nouveau coupé propose une allure plus dynamique qui passe forcément par sa ligne au niveau de la face avant qui reçoit un nouveau style au sein du parechoc et des grilles de radiateur. Une tendance apparemment chez les constructeurs en ce moment.

Un intérieur encore plus connecté et orienté high-tech.

En effet, ce nouveau Mercedes CLS Coupé hérite d’un nouveau poste de conduite WIDESCREEN avec un grand écran tactile continu sur lequel se trouve tout ce qu’il y a à savoir et toutes les options.

En outre, ce nouveau venu au sein du constructeur allemand hérite aussi du « Pack Connectivité » qui permet aux utilisateurs de bénéficier des avantages offerts par des services spécifiques axés sur la maintenance et le confort. Il s’avère également utile dans le cadre de la gestion des accidents et des pannes.

Ainsi, on retrouve le contrôle de la voiture depuis son smartphone avec les services essentiels Mercedes me connect. On retrouve ainsi, le suivi du véhicule pour la géolocalisation, la localisation du véhicule ainsi que l’affichage de l’emplacement du véhicule. Une fonction qui pourra être pratique dans des grands parkings ou dans des villes inconnues.

Mercedes me connect, piloter votre Mercedes avec votre smartphone.

Pour ce faire, le Mercedes CLS Coupé est équipé d’un module de communication (LTE) pour l’utilisation des services Mercedes me connect. En outre, le GPS est un GPS connecté qui sera en mesure le prix des carburants et les places de stationnement disponibles, mais aussi l’info trafic.

Enfin, on n’oublie pas l’assistant vocal connecté de Mercedes à qui vous pouvez poser toutes les questions. Selon les spécialistes du marché, il serait d’ailleurs le plus efficace dans le monde de l’automobile.