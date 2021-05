Oppo veut s’imposer en Amérique du Sud.

Oppo, constructeur chinois qui a pris la première place du marché en Chine, a annoncé ses ambitions concernant le marché du smartphone en Amérique du Sud.

Ainsi, après le Mexique en 2020, la société chinoise a décidé de pénétrer le marché au Chili et en Colombie. Mais le constructeur chinois veut encore aller plus loin. En effet, aux vues des résultats qu’il a obtenus au Mexique, le constructeur ambitionne de devenir le premier fabricant de smartphones sur le marché d’Amérique du Sud.

Plus rien ne semble arrêter Oppo.

Le constructeur chinois poursuit sa croissance et ne semble pas vouloir s’arrêter de sitôt. Il faut dire que la marque a bien compris le potentiel des marchés extérieurs au travers de la réussite de Huawei.

En outre, les consommateurs sont désormais plus enclins à faire confiance aux marques chinoises en matière de smartphone. Il est vrai que sur ce point les téléphones proposés par la marque et ses concurrents chinois sont de bonne qualité.

À relire : Test : Oppo X3 Find Lite.

Ainsi, après s’être attaquée au marché européen, la marque compte cette fois se mettre dans la poche l’Amérique du sud et son marché du smartphone. Une région du monde qui si elle n’est pas très riche, continue à s’équiper de plus en plus en numérique. Le smartphone devenant là aussi un outil technologique important et intéressant.

Oppo Find X3 Néo Noir 5G: Réalisez des photos de qualité professionnelle grâce au smartphone Find X3 Neo d’Oppo. Tout enprofitant de la 5G … 699 EUR

Oppo compte donc, non seulement s’installer sur ce marché en termes de ventes de smartphone, mais la marque compte aussi investir dans le pays. Une bonne nouvelle donc aussi pour ces pays qui pourrait voir des emplois se créer grâce à Oppo.

Avec cette nouvelle annonce, le constructeur de smartphones semble donc suivre sa progression sur le marché du smartphone, pour rappel en mars dernier, on vous annonçait que la marche était devenue le premier vendeur en Chine dans le segment du smartphone.

En outre, le constructeur s’est hissé dans le top 5 des meilleurs vendeurs dans le monde du smartphone.