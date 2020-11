Apple CarPlay™ et Android Auto™ pour la nouvelle Lexus LS 500h.

Le groupe Toyota vient de nous dévoiler sa nouvelle berline au sein de la marque Lexus avec la toute nouvelle Lexus LS 500h. Un véhicule qui se veut à la fois chic et confort, mais aussi connectée et high-tech.

Lexus est la marque haut de gamme ou Premium de chez Toyota. La Lexus LS a vu le jour il y a 30 ans avec la création de la marque. Depuis, le modèle n’a cessé d’évoluer pour être aujourd’hui la cinquième génération. Alors, cette fois, la nouvelle berline LS 500h reçoit de nouvelles technologies. Des nouvelles technologies dans le segment de l’automobile, mais aussi en matière de Tech pour le propriétaire.

Lexus LS 500h, petit tour technique automobile.

Cette nouvelle venue dispose d’un moteur V6 essence de 3,5 litres. Un moteur qui est associé au système hybride auto rechargeable Lexus. Par ailleurs, elle est disponible en 2 ou 4 roues motrices selon sa version.

Parmi les autres améliorations techniques au sein du segment de l’automobile, la marque souligne l’amélioration les performances des pneus. Mais aussi de la Suspension Variable Adaptative (AVS) et des barres antiroulis.

La marque nous confirme également :

« Comme le Lexus RX, elle adopte un système de feux de route adaptatifs de type BladeScan™ dans lequel un miroir à rotation rapide projette la lumière des LED pour fournir un éclairage doux et fin sur une zone plus large que les systèmes LED standards. »

Un nouveau système multimédia connecté pour la Lexus LS 500h.

Ainsi, la marque intègre désormais un nouvel écran tactile de 12,3 pouces. Un écran sur lequel vous aurez un accès complet aux fonctions du véhicule, mais pas seulement.

En effet, parmi les fonctions de l’écran et de l’ordinateur de bord on trouve le support d’Apple CarPlay™ et Android Auto™. Ainsi, vous pourrez piloter votre smartphone directement depuis l’écran principal plutôt que d’avoir un œil sur votre smartphone.

La connexion Bluetooth permet bien évidemment d’utiliser le smartphone en mode kit mains libres.