Lexus LC Cabriolet, la nouvelle GT toujours aussi connecté.

Lexus annonce l’arrivée d’un nouveau cabriolet sportif qui pourrait bien séduire les accros à la vitesse et au luxe avec ce tout nouveau Lexus LC Cabriolet. Un cabriolet qui n’oublie pas pour autant l’aspect high-tech.

Avec ce nouveau modèle, Lexus, la filiale du groupe Toyota qui tape dans le premium, renouvelle le monde du cabriolet. Et cette fois, ce n’est pas avec un bateau son Lexus LY 650. Non c’est bien avec une voiture.

Notamment, en dévoilant un coupé sportif que vous pourrez conduire les cheveux au vent. Cette nouvelle Lexus LC Cabriolet se tenait d’apporter sa touche. Cependant, tout en reprenant les courbes et le style du coupé de la marque, le célèbre Lexus coupé LC.

Lexus LC Cabriolet, un modèle à part entière.

Pas toujours évident pour un constructeur d’adapter un modèle classique en version cabriolet. Et il faut le dire, le résultat n‘est pas souvent exceptionnel. Dans ce cas présent, les ingénieurs et designers de Lexus ont repensé les courbes du coupé Lexus LC. Et ce, pour faire de la version cabriolet, un modèle réussi.

D’ailleurs, la marque nous confirme :

Pour créer la silhouette désirée, le point où la capote souple rejoint la custode a été déplacé le plus possible vers l’arrière du véhicule. Lui donnant ainsi une allure de « Fastback » en position fermée. Les barres de renfort et autres éléments de soutien sont parfaitement dissimulés, mettant ainsi en valeur la forme effilée, pure et élégante de sa ligne.

Détail intéressant, le couvre-capote est muni d’un design « bosselé » qui rappelle les courbes des appuie-tête arrière. Par ailleurs, il est possible de décapoter ou de refermer la capote tout en roulant jusqu’à 50 km/h.

Une gestion intelligente de la clim.

Autre détail intéressant, une fonction qui est à même de détecter si vous roulez cheveux au vent ou non. Effectivement, selon le type de conduite, le véhicule adapte automatiquement la ventilation en diffusant l’air chaud, froid ou tiède tout en gérant la température au sein des différentes parties de l’habitacle.

Ainsi, Le Climate Concierge intelligent de Lexus a été adapté pour le cabriolet pour harmoniser soufflerie des grilles d’aération avec celle des appuie-tête ou encore la température des sièges chauffants.

Notons au passage que si les différentes motorisations n’ont pas encore été précisées, on sait déjà que le véhicule peut atteindre une vitesse max de 270 km/h.

Connectivité bien fournie similaire à toute la gamme Lexus.

De fait, on retrouve sur ce modèle ce que la marque propose déjà sur la version coupé Lexus LC. À savoir, le nouvel écran multimédia 10,3’’ et avec en plus une compatibilité avec Apple CarPlay® et Android Auto®. Présent également le Bluetooth qui permettra de basculer son smartphone en mode mains libres. De quoi garder les mains sur le volant.