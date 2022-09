Zone Vibe 100, Logitech dévoile un nouveau casque sans fil.

Avec son tout nouveau Zone Vibe 100, le constructeur suisse Logitech propose un casque sans fil adapté au bureau et idéal pour le télétravail. Un casque de type supra auriculaire avec un microphone à perche amovible.

Logitech est un poids lourd sur le marché des accessoires et périphériques pour ordinateur. D’ailleurs, un grand nombre d’utilisateurs possède une souris Logitech ou un clavier Logitech sur le bureau. Mais la marque propose aussi des produits audio comme des kits audio avec enceintes ou encore des casques audio. C’est sur ce dernier segment que la marque revient sur le devant de la scène.

Collection Aurora chez Logitech G. La marque annonce sa nouvelle gamme « Collection Aurora » pour ses périphériques dédiés au gaming que sont les casques gaming sans-fil G735, claviers de jeu mécanique G715 et G713, souris de jeu sans-fil G705.

Zone Vibe 100, un casque pour les télétravailleurs.

Effectivement, ce nouveau casque audio sans fil proposé par Logitech, le constructeur le destine avant tout à tous ceux qui travaillent sur un ordinateur et qui sont amené à établir des vidéo-conférences, des chats vocaux via Microsoft Teams, Zoom et autre.

Ce casque d’un poids de 185 grammes pour une taille de de 183mm X 169.7mm X 73mm entre dans la catégorie des casques supra auriculaires ou si vous préférez, des casques avec des gros écouteurs qui englobent vos oreilles. Pour le Zone Vibe 100, Logitech a opté pour des transducteurs de 40 mm offrant une sensibilité allant de 118,0 ±3 dB à 1 mW à 1 kHz. Le tout dans une forme de type rectangulaire avec coins arrondis. Des coussinets en mousse viennent couvrir votre oreille pour plus de confort lors de l’utilisation du casque. Le serre-tête est lui aussi équipé d’un arceau englobé d’une fine mousse.

La spécificité de ce casque pour son usage « bureautique » est forcément, ce microphone à perche amovible. Une perche dans laquelle se trouvent deux micros MEMS omnidirectionnels avec beamforming directionnel et DSP. Pour ce qui est de la batterie du casque, elle oscille entre 18 heures et 20 heures (conversation/écoute). La charge se fait quant à elle depuis un port USB-C.

Pour ce qui est de sa connectivité, elle se fait au travers d’une connexion Bluetooth 5.2 et offre une portée sans fil d’environ 30 mètres. Même si au final, on ne s’éloignera sans doute pas à plus de 5 mètres lors de l’utilisation du casque. Logitech joue aussi la carte de l’écologie pour ce casque Zone Vibe 100 avec une certification neutre en carbone, 25 % de matériaux recyclés post-consommation et une certification FSC.

Prix et Disponibilité.

Le casque Zone Vibe 100 est disponible au prix de 119€ et est proposé en trois coloris ; Rose, graphite ou blanc cassé.