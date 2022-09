Nouveau Xperia 5 IV ! Sony met le paquet ?

Avec ce Nouveau Xperia 5 IV, Sony propose un tout nouveau haut de gamme qui devrait très certainement séduire les aficionados de la marque, mais les autres utilisateurs de smartphone également.

Sony, c’est une marque asiatique qui se trouve sur tous les segments du high-tech. Audio, vidéo, électro, et aussi les smartphones. On en regrette même qu’ils ne soient plus présents sur le marché de l’ordinateur portable avec leur « Vaio » qui était une référence. Mais dans le segment du smartphone, la marque n’est pas en reste non plus. Nous avions testé d’ailleurs le Sony Xperia 5II il y a plus de 6 mois.

Xperia 5 IV, sa force ? La photo !

DE fait, Sony qui est un spécialiste dans le monde de la photographie avec ses Appareils photo numérique réflex et ses objectif exploite son savoir-faire sur ce modèle en intégrant l’Eye AF et le suivi en temps réel sur tous ses objectifs pour prendre des portraits parfaits. En outre, le Xperia 5 IV est équipé d’une caméra frontale de 12 mégapixels.

Sur ce capteur la marque nous précise que :

« La caméra frontale de 12 mégapixels permet de réaliser de magnifiques selfie et des vidéos nettes, même en basse lumière. Les capteurs d’image avec une cadence de lecture à 120 images/s sur les 3 objectifs livrent des ralentis impressionnants (jusqu’à 5 fois) en 4K 120 ips pour des contenus à l’aspect cinématographique très originaux ».

Par ailleurs, la caméra frontale permet d’enregistrer du contenu 4K HDR. Il peut aussi être appairé au moniteur Vlog (XQZ-IV01, vendu séparément) pour permettre aux vlogueurs de tourner leur vidéo. Enfin, Grasse à l’Eye AF en temps réel, le Xperia 5 IV est capable de suivre et maintenir la mise point même si le sujet bouge.

Et le reste des specs ça dit quoi ?

Le Xperia 5 IV de Sony est équipé d’un écran OLED FHD+ HDR de 6,1 pouces au format 21:9 jusqu’à 50 % plus lumineux que celui de la précédente série 5. Pour ce qui est du processeur, on retrouve un Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Octa-core accompagné d’un Adreno 730, de 8Go de mémoire et au choix de 128Go ou 256Go de capacité de stockage. À noter que le constructeur japonais propose un lecteur de carte microSD qui permettra de rajouter 512Go de mémoire supplémentaire depuis une carte mémoire.

Aperçu Produit Prix SONY Xperia 5 IV Vert 5G. 1049,00€

Pour ce qui est de la connectivité du smartphone, il propose forcément de la 5G, mais aussi du Wi-Fi 6E avec au passage également du Bluetooth 5.2 ainsi que le NFC. Enfin dernière technologie sans fil présente, la recharge par induction sans fil (Qi) et également la fonction du « reverse charging » qui permettra de recharger un autre téléphone équipé de la charge à induction.

Dernier détail, mais non des moindres, la présence d’une batterie de 5000 mAh et d’une fonction fast charging qui permet de recharger 50% du smartphone en seulement 30 minutes.

Prix et Disponibilité.

Le Xperia 5 IV sera disponible courant septembre 2022 chez les revendeurs et opérateurs habituels au prix public recommandé de 1049 €. Il sera disponible en noir, vert et blanc écru.