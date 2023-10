Ca y ‘est YouTube Music arrive sur les enceintes Apple HomePod.

Sachez que si vous êtes « client » YouTube Music et que vous souhaitez écouter vos morceaux préférés sur une enceinte Apple HomePod, jusqu’à présent ce n’était pas possible, mais ça va changer !

Aussi étrange que cela puisse paraitre, jusqu’à présent il n’était pas possible aux possesseurs d’enceinte Apple HomePod d’écouter leur Stream audio YouTube Music. De fait, jusqu’ici, l’enceinte d’Apple ne proposait majoritairement que son propre service à savoir Apple Music. Mais désormais, l’enceinte s’ouvre au monde.

YouTube Music fait les yeux doux à l’Apple HomePod.

L’annonce a été faite par les équipes de développement du géant de la vidéo sur internet en personne. Annonçant par-là que son service YouTube Music allait désormais être compatible avec l’enceinte connectée d’Apple. Une annonce qui devrait être bénéfique aussi bien pour YouTube et ses clients que pour Apple et ses clients.

Une bonne nouvelle pour tous les clients et utilisateurs YouTube qu’ils soient sur YouTube Music ou YouTube Music Premium. En effet, peu importe le profil, il sera désormais possible de dire à son enceinte Apple HomePod : « Dis Siri, joue-moi mes morceaux préférés sur YouTube Music ».

Compatible, mais aussi service musical en ligne par défaut.

Effectivement, non seulement le service YouTube Music et ses variantes seront désormais accessibles sur l’enceinte d’Apple, mais en plus il sera possible de configurer le service de YouTube par défaut, de sorte que vous n’aurez pas besoin de spécifier à chaque fois « YouTube Music » à votre enceinte.

Et tout cela est configurable directement depuis les paramètres et les réglages de l’application Home.

Une bonne nouvelle donc qui élargi les possibilités en matière de service audio pour l’enceinte d’Apple qui jusqu’ici ne proposait pas beaucoup d’alternatives à son propre service Apple Music. D’autant que pour information, Spotify ou encore Deezer ne sont pas compatibles avec l’enceinte.

Un détail ? Pas tant que cela quand on sait que les autres enceintes connectées sont, elles, compatibles avec pour ainsi dire une grosse partie des services de streaming audio en ligne.

Attention, il faudra cependant que votre enceinte Apple HomePod soit dotée de la toute dernière mise à jour pour qu’elle soit compatible. À noter également que le service sera disponible à toutes les Apple HomePod sans limitation de zone précise.