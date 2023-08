Samsung fait entre Salvador Dalí dans votre salon avec son écran The Frame.

The Frame, l’écran de Samsung qui se prend pour une œuvre d’art étoffe son catalogue d’œuvre d’art. Désormais les clients pourront bénéficier de nouvelles peintures de Salvador Dalí dans leur salon.

Petit rappel avant tout ce qu’est The Frame, un concept plus qu’un produit développé par Samsung.

En 2017, Samsung a l’idée de proposer un écran de salon pas comme les autres baptisés « The Frame ». Le produit « The Frame » de Samsung est un téléviseur innovant et esthétique qui s’intègre harmonieusement dans votre espace. Conçu pour les amateurs de décoration, il ressemble à une œuvre d’art avec son cadre personnalisable.

Ce téléviseur offre une expérience visuelle exceptionnelle avec la possibilité d’afficher plus de 1 600 œuvres d’art célèbres sur son écran mat. Il se distingue par son design élégant et sa polyvalence, pouvant passer du rôle de téléviseur à celui d’œuvre d’art pour enrichir votre intérieur.

Salvador Dalí dans les maisons du monde entier.

Samsung Art Store vient de travailler en étroite collaboration avec la Fundació Gala-Salvador Dalí pour arriver à un projet qui rassemble douze peintures emblématiques du surréalisme sur The Frame de Samsung.

« Cette collaboration avec Samsung offre à la Fundació Gala-Salvador Dalí l’occasion d’avoir une scène mondiale pour présenter, à une toute nouvelle génération, la génération digitale, les chefs-d’œuvre dynamiques et l’héritage de Dalí », a déclaré Andrea Fisher-Scherer, Managing Director du département Merchandise Licensing chez Artists Rights Society.

Parmi les œuvres choisies, on trouve notamment « La persistance de la mémoire » (1931), « La tentation de Saint-Antoine » (1946) et « Cygnes se reflétant en éléphants » (1937).

Avec cette nouvelle intégration, Samsung offre donc à tous les propriétaires de son écran « The Frame » d’avoir dans leur salon une œuvre de Dali accrochée au mur à défaut d’avoir les moyens de s’acheter la vraie toile.

Prix et Disponibilité.

Samsung souligne le fait que cette nouvelle intégration des œuvres de Dali à son catalogue « Art Store » est totalement gratuite pour ses clients.