OpenRun Mini, le premier casque à conduction osseuse destiné aux tout-petits.

Avec son nouveau casque OpenRun Mini, la marque Shokz propose une première mondiale en matière de casque pour enfant. Ce casque à conduction osseuse est le premier destiné aux enfants de par sa taille.

Petit rappel concernant la marque Shokz que nous vous avons déjà présenté. La marque s’est engouffrée dans le segment des casques audio sans fil connecté et Bluetooth. Mais pas dans n’importe quel segment. De fait, ses casques exploitent la technologie à conduction osseuse. Concrètement, il n’y a pas vraiment de haut-parleur au sein du casque.

La marque nous explique :

Le son est transmis par vibration et non pas directement à l’intérieur de l’oreille. Les vibrations sont émises par l’appareil sur les pommettes. Le son contourne le tympan et va se diriger directement vers l’oreille interne.

OpenRun Mini, destiné aux enfants, mais pas que.

Alors, tout d’abord, sachez que L’OpenRun Mini reprend les mêmes caractéristiques que le modèle OpenRun. La différence entre son grand frère est qu’il est plus petit et conviendra donc davantage aux enfants ou aux adultes ayant une moins grosse tête. L’arceau est plus court de 21mm. Les zones de conduction sont inchangées.

Le casque offre 1,5 heure d’autonomie d’écoute avec seulement 10 minutes de recharge pour une autonomie totale de 8 heures d’écoute. Il est toujours certifié IP67 le rendant étanche à l’eau, à la pluie…Le tout pour un poids de 26 grammes.

Pour ce qui est de la technologie embarquée, on retrouve la conduction osseuse brevetée de 8e génération, le Bluetooth 5.1 et le PremiumPitch™ 2.0+.

Prix et Disponibilité.

L’OpenRun Mini sera commercialisé prochainement et il sera disponible en deux coloris noir ou bleu.