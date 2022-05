Relee M1, le casque de vélo connecté doté d’une ActionCam.

Avec le Relee M1, la société Relee Technology, basée à Hong Kong, propose à tous les cyclistes un casque de vélo pas comme les autres. Un casque bourré de technologie et qui se veut connecté et doté de Bluetooth, mais qui propose encore bien d’autres options.

Le beau temps arrive et avec les beaux jours, nous avons de plus en plus envie de balade. Et avec l’arrivée du vélo électrique, de nombreuses personnes ont décidé de se remettre au vélo. Que ce soit pour aller travailler, se promener ou refaire un peu de sport. Et forcément, cela passe aussi par les accessoires indispensables.

Relee M1, le casque de vélo connecté tout-en-un ?

Ce casque semble vouloir être le « couteau suisse » du casque de vélo par excellence. Il faut dire que les concepteurs de ce casque semblent avoir pensé à tout. Ainsi tout d’abord, ils ont réussi à intégrer une caméra EIS FHD de type Action Cam sur la partie centrale avant du casque.et comme si cela ne suffisait pas, le casque est aussi doté de signaux lumineux arrière qui permettront aux automobilistes de savoir si vous tourner à gauche ou à droite ou de vous voir en soirée grâce à ses LEDs.

Il suffira d’installer la télécommande fournie avec le casque qui sera placée sur votre guidon pour donner l’information à la personne qui vous suit. L’entreprise à même intégré ce qu’elle appelle un « Emergency Break » en cas de freinage tardif. Enfin, le casque est également doté d’un LED à l’avant qui fera office de phare pour vous offrir une vision jusqu’à 15 mètres.

Du Bluetooth et des enceintes intégrées au casque de vélo.

Du Bluetooth pour une interconnexion avec des haut-parleurs intégrés placés sur les bas-côtés du casque près de vos oreilles. De plus il est doté d’un micro intégré. De la sorte, une fois associé à votre smartphone, il vous sera possible de faire appel à votre assistant connecté (Siri, Google Assistant) pour exécuter des commandes telles que, appeler un ami ou un contact.

Par ailleurs, grâce à cette interconnexion avec votre smartphone, vous pourrez planifier un trajet qui vous sera dicté dans vos oreilles tel un GPS de voiture.

Une Action Cam pour éviter tout souci.

Enfin, un dernier détail et non des moindres, la présence dans ce casque d’une Action Cam qui sera à même de prendre des vidéos d’une résolution de 1920×1080 et qui offre un angle de vision de 120°. Les fichiers sont sauvegardés en .mov. En outre équipé du Wi-Fi, le casque de vélo permet de transférer les données directement vers votre smartphone pour enregistrer les vidéos ou faire de la vue en temps réel sur votre smartphone ou le téléphone d’une autre personne.

Prix et Disponibilité.

Relee M1, le casque de vélo connecté est disponible en différentes couleurs, neuf au total avec des couleurs comme ; whale(noir), eagle(blanc), Mint(vert), rose, Sky Blue, Royal Blue, Red gradient, Yello gradient, Blue gradient.

Le casque est commercialisé depuis la plateforme Indiegogo au prix de 95€. Les premières livraisons auront lieu dès le mois de juillet.