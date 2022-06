Avec les nouveaux écouteurs JVC HA-A30T, JVC propose une nouvelle paire d’écouteurs sans fil qui entrent dans la catégorie des écouteurs intra auriculaire de type « True Wireless »et en plus ces nouveaux écouteurs s’offrent une fonction « Noise Cancelling ».

Le moins que l’on puisse dire c’est que JVC est ultra productif ces derniers temps. En effet, la marque nous avait déjà dévoilé il y a peu ses écouteurs sans fil HA-A9T il y a moins d’un mois. Cette fois la marque propose une paire d’écouteurs qui offre notamment une fonction Noise Cancelling.

JVC dévoile ses écouteurs sans fil HA-A9T. Le fabricant japonais propose des nouveaux écouteurs qui ont pour référence HA-A9T. Des nouveaux écouteurs qui entre dans la catégorie des écouteurs sans fil intra-auriculaires de type « True Wireless ».

JVC HA-A30T, intra auriculaires et compacts.

Pour cette nouvelle paire d’écouteurs, JVC a décidé de jouer la carte du peu mieux faire. Ainsi, ces nouveaux écouteurs montent en gamme par rapport aux JVC HA-A9T. De fait, ces nouveaux venus embarquent une solution de réduction de bruit pour ne laisser passer que les sons de vos morceaux préférés. Bien sûr comme la plupart de ce type de produit, il est également possible de désactiver la fonction réduction de bruit.

Niveau design on retrouve des écouteurs intra auriculaires circulaires qui viennent se glisser dans les oreilles et qui restent fixer à l’oreille. Pas de tiges qui dépassent comme sur les JVC HA-A9T ou AirPods d’Apple.

Du Bluetooth 5.2.

Pour ce qui est de la connexion avec votre smartphone elle se fera via une connexion Bluetooth 5.2. Les écouteurs intra auriculaires True Wireless JVC HA-A30T supportent également le codec SBC. Ils sont également certifiés IPX4 et compatible avec les assistants vocaux. Enfin grâce à l’intégration du Bluetooth 5.2, HJVC annonce une faible latence du transfert audio soulignant ainsi que ses écouteurs conviendront également pour le gaming et les films.

Pour ce qui est de l’appairage des écouteurs avec le smartphone, ceux-ci peuvent se faire individuellement ou en paire. De la sorte, il est par exemple possible de n’utiliser qu’un seul écouteur. Enfin, JVC intègre aussi une fonction baptisée « Touch & Talk ». Pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur n’annonce pas moins de 21 heures d’écoute grâce au boitier de recharge. En outre, en seulement 10 minutes de charge il est possible de profiter de 75 minutes d’écoute. La charge du boitier de rangement se fait quant à elle via un connecteur USB-C.

Prix et Disponibilité.

Les écouteurs intra auriculaires JVC HA-A30T seront disponibles dès ce mois de juin. Ils seront commercialisés au prix de 99,99 €.