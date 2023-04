LG TV 2023, les nouveaux écrans de salon LG débarquent.

Avec ses toutes nouvelles gammes LG TV 2023, la marque annonce l’arrivée des modèles OLED C3, OLED B3, OLED Z3 et OLED G3. Des nouveaux écrans qui bénéficie de l’innovation OLED evo ou encore LG Signature de la marque.

Si nous subissons de plein fouet une inflation impressionnante au quotidien et notamment sur les prix des produits alimentaires (+15% par rapport à l’année passée), le marché des écrans plat quant à lui ne cesse de vendre et de devenir toujours plus performant.

Et si il y a encore seulement quelques années la norme d’un écran à la maison était sur du 35/40 pouces, on arrive désormais à des écrans de 65 pouces et plus. C’est en toute logique que LG renouvelle sa gamme d’écrans.

LG TV 2023, quatre gammes avec différentes tailles d’écrans.

Alors en cette année 2023, LG propose pas moins de quatre nouvelles gammes d’écrans plats de salon qui ont pour références OLED C3, OLED B3, OLED Z3 et OLED G3. Des gammes qui héritent tous d’une dalle de type OLED avec des modèles et des dimensions allant de 42 à 97 pouces.

Parmi cette nouvelle génération, LG annonce avoir apporté une amélioration majeure à la série OLED evo G3 avec la technologie brightness Booster Max. Une nouvelle technologie de contrôle de la lumière et des algorithmes de renforcement de la lumière pour accroître la luminosité jusqu’à 70 pour cent.

Ces nouveaux écrans bénéficient aussi des nouveaux processeurs de la série Alpha ainsi que du système AI Sound Pro fournit une ambiophonie virtuelle 9.1.2 à partir des enceintes intégrées de la TV.

Pour les modèles G3 OLED evo 2023, le changement est basé sur le design des écrans via l’introduction du One Wall Design. On notera au passage que tous les modèles bénéficient des technologies Dolby Vision et Dolby Atmos.

Des écrans et des gammes qui sont proposées en différentes tailles. De fait, afin de séduire un maximum d’acheteurs, LG proposes des écrans en taille de 42 pouces, 48 pouces, 55 pouces, 65 pouces, 77 pouces et 83 pouces pour ses gammes OLED C3 et B3.

Des écrans qui sont aussi connectés et dotés de Wi-Fi et qui offre via le système d’exploitation webOS toute une série d’options dont notamment l’accès à du contenu streaming en ligne, mais aussi des services comme Home Office qui rassemble plusieurs applications bien pratiques pour accéder et organiser les agendas et pour les appels téléphoniques et vidéo, et offre aussi la possibilité de relier par Bluetooth un clavier et une souris.