Proscenic Floobot X1, un robot aspirateur connecté associé à une base de vidange.

Proscenic vient de dévoiler son nouvel Aspirateur robot Proscenic Floobot X1. Un nouveau venu dans sa gamme de Robot aspirateur Laveur 2 en 1 qui est vendu avec sa Station d’auto-vidage.

Proscenic fait partie des marques qui ont misé sur les Aspirateurs robots domestiques. La marque existe déjà depuis quelques années et possède déjà une gamme bien fournie de robots aspirateurs. Cette fois elle propose un nouveau modèle connecté pour aspirer, mais aussi nettoyer votre sol.

Proscenic Floobot X1, il aspire et il lave.

Ce nouveau venu dans la gamme du fabricant Proscenic entre dans la catégorie des robots aspirateurs deux-en-un. Effectivement, non seulement sa brosse rotative ramasse et aspire les poussières, mais il est également doté d’un système de lavage. Le système de lavage propose 3 niveaux d’eau pour laver votre sol avec un bac réservoir d’eau de 250ml.

Ce robot laveur est doté de 28 capteurs et d’un laser intégré pour une navigation PathPro™ intelligente. Ainsi, les capteurs anticollision détectent les objets et évitent les collisions, tandis que les capteurs de falaise éloignent l’aspirateur des escaliers et empêchent les chutes. Par ailleurs, le nouveau Proscenic Floobot X1 est également en mesure de détecter s’il roule sur du tapis et d’adapter son mode d’aspiration. En outre la marque annonce un niveau d’aspiration de 3000Pa.

Contrôle à distance via smartphone ou télécommande.

Fidèle à ses valeurs, Proscenic propose de piloter le Floobot X1 soit via une télécommande classique pour la mise en route ou l’arrêt soit via une télécommande soit via son smartphone au travers d’une application. L’application permet notamment de configurer des zones de lavage ou de nettoyage.

En outre, grâce sa connexion Wi-Fi, il sera également possible de piloter le robot aspirateur via Alexa ou l’assistant Google. Ainsi, il vous suffira de dire : « Alexa allume le X1 » pour que le robot se mette en route et effectue sa tâche.

Le Proscenic Floobot X1 est vendu avec sa Station d’auto vidage qui offrira une « autonomie » de 180 jours d’aspiration avant de devoir vider les poussières, poil d’animaux et autres.

Prix et Disponibilité.

Le Proscenic Floobot X1 est disponible courant avril au prix de 399 euros.