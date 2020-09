Heleor ajoute le Bluetooth à la Radio vintage de  vos parents.

Pour le moins original comme business, l’entreprise Heleor mise à la fois sur le vintage et sur le moderne. Effectivement, la marque propose de remettre au gout du jour les vieux postes radio TSF des années 30 à 60. Et cela en y intégrant du Bluetooth.

Alors, oui la mode en matière de design est au Vintage. Vintage dans la mode, mais aussi à la maison. Sur ce segment, les anciennes radios TSF des années 30 à 60 sont devenues pour certains des objets d’art et de décoration pour la maison. Certains fonctionnent encore et offre toujours la possibilité d’écouter la radio. Et si vous écoutiez vos playlists Deezer dessus ?

Heleor, du vintage au moderne avec le Bluetooth.

En effet, cette entreprise française propose un service peu commun qui est non seulement de restaurer votre vieux poste radio TSF, mais en plus de lui donner un coup de frais high-tech en intégrant du Bluetooth.

Fondatrice d’HELEOR, Sarah Neron explique comment l’idée de rénover est née:

« Mon beau-père collectionne ces vieilles radios. Lorsqu’il m’a expliqué que les émetteurs ne diffuseraient plus de radios via les grandes ondes, j’ai trouvé dommage que ces beaux objets soient relégués au grenier ou jetés. Je me suis formée à l’électronique et mon beau-père m’a transmis ses précieux conseils pour redonner la brillance d’antan aux caisses des postes. »

Ainsi, l’entreprise se propose en effet de restaurer votre vieux poste radio TSF et de lui ajouter du Bluetooth. De la sorte, il sera possible de partager votre playlist depuis votre smartphone, tablette ou PC et de la diffuser au travers des enceintes du poste TSF.

Comment ça marche :

Il vous faudra envoyer votre poste TSF. Celui-ci aura droit à une totale refonte. L’appareil est vidé de son électronique pour ensuite accueillir un module électronique HELEOR. Ce module est constitué d’un ampli 50W disposant d’une connexion Bluetooth et Mini-Jack. Ensuit selon la taille du produit, HELEOR intègre un haut-parleur 40 Watts ou 100watts.

Et combien cela coute ?

Cela dépendra à la fois de l’état de votre poste TSF et de la complexité à y intégrer et coupler la solution Bluetooth. Pour ce faire, il vous faudra donc envoyer le poste TSF à l’entreprise qui après évaluation vous fera un devis pour le travail à fournir. Si le devis vous convient, dans le mois vous récupérerez votre vieux poste TSF fraichement restauré et prêt à accepter une connexion Bluetooth via votre smartphone.