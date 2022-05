ELIPSON W35+, une nouvelle enceinte connectée multiroom.

Avec cette nouvelle ELIPSON W35+, la marque spécialiste dans les enceintes haut de gamme, les platines vinyles étoffe cette fois un peu plus sa gamme d’enceinte chic et design. Des enceintes sphériques connectées au style qui ne passera pas inaperçu.

Alors, oui, dans le monde de l’audio, on peut trouver des produits à tous les prix. Des petites enceintes portables bon marché aux enceintes de salon qui font classe et dont la qualité audio a de quoi vous faire dresser les poils des bras.

Elipson fait partie de ces marques haut de gamme comme Cabasse, B&O et bien d’autres. Avec cette nouvelle enceinte, la marque compte sur tout avant tout séduire les plus connectés et ceux qui sont à la recherche de solution multiroom.

ELIPSON W35+, sphérique et connectée.

Alors, entrons dans le vif du sujet avec ce modèle ELIPSON W35+ qui se veut avant tout ultra connecté. Ainsi, l’enceinte sphérique est équipée de Wi-Fi et de Bluetooth. Et pas n’importe quel Bluetooth, avec le support du protocole aptX pour un rendu sonore digne d’une qualité CD. En outre, sa connectivité via Wi-Fi lui permet d’être associée et compatible avec des services audio en ligne comme Spotify, Qobuz, Tidal, Deezer, etc.

L’enceinte peut être pilotée selon votre gour, soit depuis son interface de commande implantée sur sa face supérieure, soit depuis une application développée par Elipson qui en outre est compatible à la fois pour iOS et Android.

Une enceinte qui pèche pour un rendu sonore de qualité.

Alors, après avoir abordé l’aspect connecté, voici à présent l’aspect un peu plus technique audio. Son nom de W35+ n’est pas un hasard. De fait, cette enceinte audio connectée délivre pas moins de 350W RMS. Une puissance rendue possible grâce à l’intégration de composants tels que ses 4 haut-parleurs. Ceux-ci sont répartis comme suit : deux haut-parleurs médiums/graves de 165 mm de diamètre et deux tweeters à dôme de soie de 25 mm de diamètre. Le tout est alimenté par un amplificateur de type classe D.

enfin, pour ce qui est d’associer des sources audio à l’enceinte ELIPSON W35+, ELIPSON semble avoir pensé à tout et ratisser large. Ainsi, s’il l’appairage sera possible via Wi-Fi et Bluetooth, il sera possible de connecter une source audio en mode filaire. Pour ce faire, l’enceinte est munie d’un port Ethernet, d’une entrée digitale optique S/PDIF ainsi que d’une entrée analogique AUX (mini-jack 3,5 mm).

À noter que pour accompagner l’enceinte, la marque propose des accessoires comme un tripode, un support mural ou encore un support plafond.

Prix et Disponibilité.

L’enceinte est d’ores et déjà disponible sur le site de la marque ou chez ses revendeurs. Elle est commercialisée au prix de 899€.