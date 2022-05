Ease propose un chargeur connecté pour les véhicules électriques.

La société Ease annonce la disponibilité d’un chargeur connecté pour voiture électrique. Un chargeur qui se veut design et simple de mise en place aux dires de la jeune entreprise, l’une des scale-ups GreenTech à la croissance la plus forte en Europe.

Si on nous annonce des hausses de ventes de voitures électriques, il faut bien se rendre à l’évidence que le marché peine malgré tout à séduire le grand public. Les voitures full électrique sont d’ailleurs souvent soit des Tesla soit des véhicules de société qui bénéficie d’avantages fiscaux plus qu’intéressants.

Alors, pour ceux qui voudraient malgré tout passer à l’électrique ou à l’hybride, bonne nouvelle, la société Ease propose un chargeur privé qui selon ses dires :

« sont conçus pour rendre la recharge de votre voiture électrique aussi simple, intelligente et efficace que possible. Le chargeur est facile à installer ».

Un chargeur connecté en Wi-Fi ou en 4G.

Détail intéressant pour ce chargeur dédié à la voiture électrique, c’est qu’il est connecté. En effet, il sera possible d’ajouter le chargeur sur votre réseau Wi-Fi ou via une carte e-sim. De la sorte, celui-ci pourra être connecté avec une application à installer sur votre smartphone. Cette application aura pour rôle de vous fournir toute une série d’information sur la charge de votre voiture.

De plus il sera possible de définir un temps de charge, éviter les pics pour économiser des coûts, vérifier l’état, ajuster la puissance de charge et verrouiller à distance le câble de charge pour éviter le vol.

Par ailleurs, l’entreprise souligne que son chargeur connecté se veut aussi intelligent. Ainsi, elle propose un accessoire baptisé « Easee Equalizer ». Cet accessoire a pour fonction « d’équilibrer » la consommation d’énergie de votre maison. Par exemple, la voiture recevra alors temporairement moins d’énergie lorsque vous faites une lessive, le lave-vaisselle est en marche et le four est allumé.

Un chargeur compact qui s’installe partout.

Le chargeur Ease se veut relativement compact avec un poids de 1.5Kg e une taille à peine de celle d’une feuille A4. Ainsi, il prendra peu de place si vous le placez dans votre garage, sur le mur de la maison, sur votre car port…

En outre, détail que met en avant la marque, le design du robot de charge a remporté le prix Red Dot du meilleur design de produit pour l’année 2021.

Prix et Disponibilité.

Le chargeur Easee est disponible en cinq couleurs (blanc, gris anthracite, rouge, bleu foncé et noir) et est vendu au prix de détail suggéré de 849 € TTC.